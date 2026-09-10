Video | Amargo debut del arquero del Bodo-Glimt en Champions: Bayern goleó a los noruegos con un Olise brillante

Desde antes de salir de Noruega tenían claro que el partido en Múnich no sería fácil. “La visita más difícil del mundo”, escribió en su página web el Bodo-Glimt para referenciar el duelo contra el Bayern en su debut en la Liga de Campeones que se jugó el jueves en el estadio Alianz Arena.
El cuadro alemán, dirigido por Vicent Kompany, es uno de los siete clubes que participan en esta Champions que tienen plantillas que superan los 1.000 millones de euros en valoración –su plantel está valuado en 1.040 millones– (los otros son Real Madrid, Manchester City, PSG, Arsenal, Barcelona y Liverpool).