Aeronave desaparecida con cinco personas se habría accidentado en Chocó; ya hay labores de búsqueda en ese departamento

Tras confirmarse la desaparición de una avioneta que iba con cinco personas a bordo y que cumplía la ruta Condoto-Guaymaral, la Aeronáutica Civil y autoridades locales del departamento del Chocó confirmaron que en este departamento se están llevando las labores de búsqueda, pues fue allí donde al parecer se habría estrellado.

Así lo reconoció el alcalde de Tadó, Juan Palacios, quien en diálogo con El Tiempo expresó que la aeronave de matrícula HK4985 “se estrelló” entre Tadocito y Jamaica, zona rural de jurisdicción de ese municipio.

“Iba muy bajita, demasiado bajita”, expresó el mandatario local, confirmando que ya se desplegó un equipo de socorristas para intentar localizar a la avioneta y sus ocupantes.

Lea también: Aeronáutica activa búsqueda de avioneta desaparecida con cinco personas a bordo en la ruta Condoto - Guaymaral

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, también confirmó en sus redes el estado de las labores para localizar la aeronave. “La búsqueda se concentra en la zona rural del municipio de Tadó y se han vinculado las autoridades y comunidades de la zona junto a los equipos rescatistas para fortalecer el rastreo”, subrayó la mandataria, agregando que en la zona se desplegó un helicóptero del Ejército Nacional para el apoyo aéreo.