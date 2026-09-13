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Aeronave desaparecida con cinco personas se habría accidentado en Chocó; ya hay labores de búsqueda en ese departamento

La aeronave que cumplía la ruta Condoto-Guaymaral se habría estrellado en jurisdicción del municipio de Tadó. Esto han dicho las autoridades.

  • La avioneta que cumplía la ruta Condoto–Guaymaral habría caído en Chocó. Fotos: Adrian Pingstone, @oscarrepiso89 y @NubiaCarolinaCC
    La avioneta que cumplía la ruta Condoto–Guaymaral habría caído en Chocó. Fotos: Adrian Pingstone, @oscarrepiso89 y @NubiaCarolinaCC
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Tras confirmarse la desaparición de una avioneta que iba con cinco personas a bordo y que cumplía la ruta Condoto-Guaymaral, la Aeronáutica Civil y autoridades locales del departamento del Chocó confirmaron que en este departamento se están llevando las labores de búsqueda, pues fue allí donde al parecer se habría estrellado.

Así lo reconoció el alcalde de Tadó, Juan Palacios, quien en diálogo con El Tiempo expresó que la aeronave de matrícula HK4985 “se estrelló” entre Tadocito y Jamaica, zona rural de jurisdicción de ese municipio.

“Iba muy bajita, demasiado bajita”, expresó el mandatario local, confirmando que ya se desplegó un equipo de socorristas para intentar localizar a la avioneta y sus ocupantes.

Lea también: Aeronáutica activa búsqueda de avioneta desaparecida con cinco personas a bordo en la ruta Condoto - Guaymaral

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, también confirmó en sus redes el estado de las labores para localizar la aeronave. “La búsqueda se concentra en la zona rural del municipio de Tadó y se han vinculado las autoridades y comunidades de la zona junto a los equipos rescatistas para fortalecer el rastreo”, subrayó la mandataria, agregando que en la zona se desplegó un helicóptero del Ejército Nacional para el apoyo aéreo.

La avioneta Cessna T206 era operada al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana y despegó desde el Aeropuerto de Condoto con destino al Aeropuerto de Guaymaral. El último reporte de comunicación con la tripulación se registró a las 9:23 de la mañana de este domingo, 13 de septiembre.

De acuerdo con videos de Flight Radar y la Aeronáutica Civil, el contacto con la avioneta se había perdido en el Cerro Tatamá, una zona con difícil acceso geográfico y cuyas labores corrieron con la dificultad de una fuerte lluvia.

Preguntas y respuestas

¿Cuándo se perdió la comunicación con la avioneta que cubría la ruta Condoto-Guaymaral?
El último contacto de comunicación con la tripulación de la avioneta HK4985 se registró a las 9:23 de la mañana de este domingo 13 de septiembre, según la información reportada por la Aeronáutica Civil.
¿Dónde buscan la avioneta desaparecida en Chocó?
La búsqueda se concentra en la zona rural de Tadó, entre los sectores de Tadocito y Jamaica, donde las autoridades creen que habría ocurrido el accidente. También se reportó actividad de rastreo en inmediaciones del Cerro Tatamá.
¿Por qué ha sido difícil encontrar la avioneta desaparecida en Chocó?
Las labores de búsqueda enfrentan dificultades por la geografía de difícil acceso de la zona y las fuertes lluvias registradas durante el operativo. El último contacto con la aeronave se ubicó en inmediaciones del Cerro Tatamá.
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