Del terremoto en Chocó a Medellín: la conmovedora historia de Alexa, la bebé que movilizó una cadena de ayuda

El terremoto dejó escenas de pánico en distintos municipios del Chocó. Pero en medio de los daños y la incertidumbre, hubo una historia que avanzó en dirección contraria, pues mientras la tierra parecía querer separar a las familias, la solidaridad terminó uniéndolas. En el centro de esa historia está Alexa Torres Guevara, una bebé de apenas dos meses que llevaba varias semanas enfrentando una condición cardíaca desde el nacimiento y que, justo cuando el temblor sacudió al departamento, permanecía hospitalizada en Quibdó junto a su madre, Luz del Carmen Guevara Palacios. Alexa nació con una cardiopatía congénita que requiere vigilancia permanente. Su corta edad y su bajo peso impedían que pudiera ser sometida todavía a una intervención quirúrgica. Lea más: Una noche por Chocó: artistas se unen en Medellín para mantener viva la solidaridad tras el terremoto Para ella, el tratamiento dependía de algo tan básico como vital: disponer permanentemente de oxígeno medicinal. Y entonces llegó el terremoto.

Del susto en Quibdó a una carrera contra el tiempo

Luz del Carmen es madre de cuatro hijos. En casa quedaron una niña de nueve años, un pequeño de tres y Alexandra, la hermana gemela de Alexa. Dado que la emergencia ocasionada por el terremoto afectó la infraestructura sanitaria del centro asistencial de Quibdó, madre e hija debían ser trasladadas a Medellín para continuar allí la atención médica. El viaje implicó separar temporalmente a dos bebés que habían llegado al mundo juntas. Ya en la capital antioqueña, la Clínica del Prado recibió a Alexa y a su madre. Durante cerca de 15 días, la pequeña permaneció lejos de su hermana gemela y del resto de su familia, en una lucha que transcurría minuto a minuto. La posibilidad de regresar a Quibdó dependía de mantener las condiciones necesarias para continuar su tratamiento, especialmente el suministro de oxígeno. El caso de la bebé fue conocido por una familia bogotana que reside en Medellín, la cual puso la situación en conocimiento del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 7, que se encontraba apoyando a la Séptima División y a la Décimo Quinta Brigada del Ejército Nacional. Los militares comenzaron a buscar una respuesta que permitiera resolver el problema de fondo. Había que garantizar que, una vez regresara a Quibdó, pudiera seguir contando con el oxígeno que necesitaba.

Por fortuna, la empresa antioqueña Oxivital decidió donar el oxígeno que necesitaba. Esta aportó los equipos y los tanques de oxígeno requeridos para garantizar la estabilidad de la bebé. Para Nicolás Arroyave, gerente de Oxivital, la decisión no necesitó muchas vueltas. “Para nosotros es profundamente gratificante poder apoyar a Alexa. Ante cualquier adversidad, debemos recordar que somos humanos y que estamos aquí para servir”. Pero la madre de Alexa también necesitaba algo de apoyo. A la par de enfrentar la enfermedad de su bebé, Luz del Carmen había vivido una emergencia natural, un traslado entre ciudades y la angustia de permanecer lejos del resto de sus hijos. Con el fin de dar un acompañamiento, se sumó el equipo de Medellín Te Quiere Saludable, de la Secretaría de Salud de Medellín, que brindó acompañamiento psicosocial y gestión a la madre. Entérese: “Acá sigue temblando”: el drama de más de 200 familias de Andes tras sufrir avalancha y terremoto en dos meses También, algunas personas del común se ayudaron a conseguir elementos de primera necesidad para la familia Torres Guevara, de manera que mientras Luz del Carmen acompañaba a su hija, también pudiera contar con recursos básicos.

El último paso: regresar a casa

Con el oxígeno garantizado y las distintas piezas de la ayuda articuladas, quedaba lo último que era lograr que Alexa y su madre pudieran regresar a Quibdó. Para ello fue clave la gestión de Mónica Delgado, de la Patrulla Aérea del Pacífico, con quien se coordinó un traslado aéreo humanitario. Después de cerca de dos semanas en Medellín, madre e hija emprendieron el regreso. En Quibdó las esperaba un hogar que había permanecido incompleto desde que el terremoto las obligó a salir. La historia de Alexa deja una imagen distinta de una emergencia que, en muchos otros lugares, estuvo marcada por la destrucción. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: