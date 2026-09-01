Del terremoto en Chocó a Medellín: la conmovedora historia de Alexa, la bebé que movilizó una cadena de ayuda

El terremoto dejó escenas de pánico en distintos municipios del Chocó. Pero en medio de los daños y la incertidumbre, hubo una historia que avanzó en dirección contraria, pues mientras la tierra parecía querer separar a las familias, la solidaridad terminó uniéndolas.
En el centro de esa historia está Alexa Torres Guevara, una bebé de apenas dos meses que llevaba varias semanas enfrentando una condición cardíaca desde el nacimiento y que, justo cuando el temblor sacudió al departamento, permanecía hospitalizada en Quibdó junto a su madre, Luz del Carmen Guevara Palacios.
Alexa nació con una cardiopatía congénita que requiere vigilancia permanente. Su corta edad y su bajo peso impedían que pudiera ser sometida todavía a una intervención quirúrgica.
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Para ella, el tratamiento dependía de algo tan básico como vital: disponer permanentemente de oxígeno medicinal. Y entonces llegó el terremoto.