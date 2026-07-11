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Bello, en alerta por incendios forestales en plena celebración de las Fiestas del Cerro Quitasol

Mientras miles de personas participan en las Fiestas del Cerro Quitasol, la Alcaldía de Bello intensificó los operativos de seguridad y las acciones para prevenir incendios forestales

  • En los primeros días de julio, Bello ya completa diez conflagraciones. Foto: cortesía.
    En los primeros días de julio, Bello ya completa diez conflagraciones. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 40 minutos
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Las Fiestas del Cerro Quitasol, que se celebran entre el 10 y el 20 de julio, llegaron este año acompañadas de un amplio despliegue institucional en Bello por una ola de incendios.

Mientras el municipio desarrolla su principal celebración cultural, las autoridades buscan enfrentar dos problemáticas que han generado preocupación en las últimas semanas: el incremento de los incendios forestales y los hechos de inseguridad.

En materia de seguridad, la Alcaldía y la Policía Nacional realizaron el pasado 9 de julio un Comando Situacional en la comuna 6, que comprende barrios como Bellavista, Pachelly, El Ducado, San Martín, Villas del Sol, Villa Linda, Girasoles, La Selva, La Aldea, Playa Rica, San Gabriel, Los Alpes, Las Araucarias y Tierradentro.

Entérese: Bomberos de Bello completan cuatro días combatiendo quema no controlada

Durante la intervención fueron registradas 893 personas, 280 motocicletas y 89 vehículos. Además, las autoridades inspeccionaron 16 establecimientos abiertos al público y suspendieron temporalmente la actividad económica de uno de ellos por incumplir normas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

En los controles de movilidad se impusieron 118 comparendos, fueron inmovilizadas 20 motocicletas y un vehículo terminó retenido.

El operativo también dejó la incautación de seis armas cortopunzantes, 502 gramos de marihuana y 51 gramos de base de coca. Asimismo, se impusieron seis comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Sin embargo, uno de los principales resultados fue la captura, mediante orden judicial, de un hombre requerido por el delito de homicidio agravado, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.

”Con estos Comandos Situacionales estamos llegando directamente a los puntos críticos de la ciudad, combinando la contundencia operativa de la Policía con la oferta preventiva de nuestras secretarías. Nuestra prioridad absoluta sigue siendo proteger la vida y el bienestar de los bellanitas”, señaló el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Wber Zapata Lopera.

La jornada también incluyó cinco campañas para prevenir la violencia intrafamiliar y once actividades de sensibilización lideradas por el Gaula bajo la estrategia “Yo no pago, yo denuncio”, enfocada en la prevención de la extorsión y el secuestro.

Alerta por incendios forestales

Al mismo tiempo, Bello alertó sobre el aumento de los incendios forestales, una situación que mantiene en alerta a las autoridades por el impacto ambiental que puede tener en plena temporada de fiestas.

En lo corrido de 2026, el municipio ha atendido 88 incendios forestales, de los cuales 10 ocurrieron durante los primeros días de julio. Solo el 1 de julio se registraron siete emergencias; otras dos ocurrieron el 3 de julio y una más el 8 de julio.

Las conflagraciones han afectado sectores como Serramonte, Guasimalito, la Avenida Regional y La Palma. Según la Administración Municipal, la mayoría de estos eventos serían de origen antrópico, es decir, provocados por la acción humana, ya sea de forma intencional o por prácticas inadecuadas.

Las autoridades advirtieron que cada incendio representa pérdidas para la fauna, la flora y los ecosistemas estratégicos del municipio, además de afectar la calidad del aire y poner en riesgo a los organismos de socorro y a las comunidades cercanas.

Refuerzan vigilancia en el cerro tutelar

Debido a la afluencia de visitantes durante las fiestas, la Alcaldía reforzó las labores de vigilancia y prevención en el Cerro Quitasol, uno de los principales símbolos naturales del municipio.

La estrategia incluye guardabosques distribuidos en puntos estratégicos para detectar oportunamente cualquier conato de incendio, así como un trabajo coordinado con el Ejército Nacional para el mantenimiento de cortafuegos, franjas de terreno que ayudan a disminuir la propagación de las llamas.

Además, la Secretaría de Gestión del Riesgo ha adelantado campañas pedagógicas con comunidades e instituciones educativas para insistir en que las llamadas “quemas controladas” están prohibidas y pueden convertirse en incendios de gran magnitud.

Las autoridades reiteraron el llamado a no arrojar colillas de cigarrillo, fósforos o elementos encendidos en zonas verdes; evitar fogatas en bosques y cerros; no abandonar botellas o vidrios que puedan generar incendios por efecto del sol y reportar cualquier columna de humo a las líneas de emergencia.

Con este despliegue, la Administración Municipal busca que las Fiestas del Cerro Quitasol transcurran sin mayores afectaciones para la seguridad ciudadana ni para uno de los principales patrimonios ambientales de Bello.

Lea más: Dos incendios forestales azotan el cerro Quitasol en menos de tres horas en Bello, Antioquia

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se celebran las Fiestas del Cerro Quitasol en Bello este 2026?
Las tradicionales Fiestas del Cerro Quitasol se llevan a cabo entre el 10 y el 20 de julio de 2026, contando con un despliegue reforzado de seguridad y prevención ambiental.
¿Cuántos incendios forestales se han registrado en Bello en lo que va del año?
En lo corrido de 2026, el municipio de Bello ha atendido un total de 88 incendios forestales. De estos, 10 conflagraciones ocurrieron en los primeros días de julio, registrándose el pico más crítico el 1 de julio con siete emergencias en un solo día.
¿Qué medidas se están tomando para proteger el Cerro Quitasol de los incendios?
La Alcaldía reforzó la vigilancia con guardabosques en puntos estratégicos para detectar conatos de incendio de forma temprana. Además, se trabaja de la mano con el Ejército Nacional en el mantenimiento de cortafuegos (franjas de terreno limpio) para frenar la propagación del fuego.
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