La historia de admiración de De la Espriella por Álvaro Gómez y el legado que busca preservar en su gobierno

Antes de que Abelardo de la Espriella diera su discurso de victoria en la Ventana al Mundo de Barranquilla, en la noche del 21 de junio, las pantallas que había en el lugar mostraron imágenes de dirigentes políticos como Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán. Pero la imagen más potente, la ausencia más presente esa noche, fue la de Álvaro Gómez Hurtado.
“Quiero empezar refrendando el juramento que hice frente al busto de mi maestro, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, en mi alma máter, la Universidad Sergio Arboleda. Colombianos: Hoy afirmo mi solemne compromiso de lealtad absoluta con la Constitución de 1991”, dijo el nuevo presidente conmovido.
Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 a los 76 años, fue un dirigente de origen conservador, pero distinto a los de su generación; en él habitaba un novelista y un pintor, un tipo divertido, según sus cercanos, que le daba valor a cada palabra, como aquellas que ayudó a poner para la Asamblea Nacional Constituyente que dio como resultado la Carta Magna sobre la que De la Espriella jurará el próximo 7 de agosto.
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El presidente electo viajó pocos días después de la segunda vuelta y cumplió la promesa de visitar su alma máter, fundada por Gómez. Con el busto del líder político de fondo, dijo que Gómez Hurtado fue su “maestro en la defensa de la democracia y de las instituciones”.
En ese centro educativo, de hecho, empezó el proceso de empalme con su equipo, lo que deja claro el lugar y simbolismo que tiene en su vida.