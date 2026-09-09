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Municipio del norte de Antioquia anuncia veda para proteger sus truchas

Por medio del decreto 052 de agosto de 2026 la Alcaldía prohibió la pesca de la trucha arcoíris durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 12 de enero de 2027.

  • Imagen de referencia de truchas en el municipio de Belmira. Foto: EL COLOMBIANO
    Imagen de referencia de truchas en el municipio de Belmira. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Alcaldía del municipio de Belmira, al norte de Antioquia, anunció que implementará una veda de pesca como medida preventiva para favorecer el repoblamiento de la trucha que hay en sus territorios.

Por medio del decreto 052 de agosto de 2026 la Alcaldía prohibió la pesca de la trucha arcoíris el río Chico y el sector de La Quebradona y sus afluentes, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 12 de enero de 2027.

Eso sí, se exceptuará la pesca en los lagos turísticos de orden privado.

A quien sea sorprendido pescando, se le decomisarán sus equipos de pesca, el producto de lo pescado, y se le impondrá una multa de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, explicó la Alcaldía.

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La medida tiene especial importancia debido a que, de acuerdo con la información entregada por la administración municipal, a finales de noviembre y comienzos de diciembre la trucha arcoíris desarrolla su principal actividad reproductiva, periodo en el que la pesca representa uno de los mayores riesgos para su supervivencia.

Es por ello que la Alcaldía consideró necesario adoptar medidas que permitan garantizar la conservación de la especie y, al mismo tiempo, fortalecer las prácticas de pesca deportiva.

Una tradición de más de 39 años

La decisión está relacionada además con la realización de las Fiestas Institucionales de la Trucha, una tradición que, según la administración municipal, se desarrolla desde hace más de 39 años.

Dentro de esta celebración se realiza el Concurso Nacional de Pesca de Trucha Arcoíris, actividad que hace parte de la tradición de Belmira.

Precisamente, la administración busca que esta actividad deportiva pueda continuar, pues, de acuerdo con la información suministrada, las condiciones de la pesca deportiva en el territorio se han deteriorado debido a prácticas como el “atayarreo” y el “costaleo”, consideradas por la administración como acciones que afectan el adecuado manejo de la actividad pesquera.

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Por esta razón, la adopción de una veda anual pretende contribuir al ordenamiento de la pesca y al repoblamiento natural de la trucha arcoíris, especialmente durante el periodo de mayor actividad reproductiva.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué se implementa una veda de pesca en Belmira para la trucha arcoíris?
La veda se implementa como una medida preventiva para proteger la reproducción de la trucha arcoíris y favorecer el repoblamiento de los ríos. La administración señala que la principal actividad reproductiva de la especie ocurre entre finales de noviembre y comienzos de diciembre.
¿Cuándo se reproduce la trucha arcoíris?
Según la información entregada por la administración municipal, la principal actividad reproductiva de la trucha arcoíris ocurre a finales de noviembre y principios de diciembre. Durante este periodo, la pesca representa un riesgo importante para la supervivencia de la especie.
¿Cuántos años llevan realizando las Fiestas de la Trucha en Belmira?
Las Fiestas Institucionales de la Trucha en Belmira se realizan desde hace más de 39 años y hacen parte de la tradición del municipio.
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