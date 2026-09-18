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El Betis del Cucho y Deossa cambió a los niños por adultos mayores para salir a la cancha; este fue el motivo

El equipo verdiblanco salió al terreno de juego acompañado por los 11 socios más longevos del club y presentó un programa especial para combatir la soledad no deseada.

  • Los jugadores del club español le hicieron un homenaje a sus hinchas y socios más longevos. Foto: Captura de pantalla video @RealBetis
    Los jugadores del club español le hicieron un homenaje a sus hinchas y socios más longevos. Foto: Captura de pantalla video @RealBetis
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Desde el año 2002 prácticamente se institucionalizó en el mundo del fútbol el hecho de que los 11 jugadores de cada equipo salgan al terreno de juego acompañados de un niño; sin embargo, en España, el club Real Betis tuvo un emotivo gesto y cambió a los menores por los 11 socios más longevos de la entidad.

La salida al campo acompañado de menores comenzó a institucionalizarse en el fútbol en el Mundial Corea-Japón 2022 con la campaña de la Fifa y Unicef llamada Say Yes for Children. Su objetivo era promover los derechos de la infancia.

También, en la década de los 90, era un gesto utilizado en Inglaterra para apaciguar el ambiente hostil que se impuso en los terrenos británicos por los Hooligans. Esto evitaba que desde las graderías se disminuyera el lanzamiento de monedas, botellas y demás objetos a las canchas.

Con el pasar de los tiempos, se convirtió en una costumbre que en las diferentes competencias de fútbol los equipos adoptaran la salida con niños agarrados de la mano y pocas veces esta se rompe. Uno de esos casos ocurrió en el partido Betis vs. Getafe, jugado por la fecha 6 de La Liga, en España.

Lea también: “Cucho” Hernández marcó y el Betis ganó: el colombiano pide pista en la Selección Colombia

Organizados uno detrás del otro, el club español decidió hacer su salida con los 11 socios de mayor edad en representación los miles de aficionados mayores de la entidad.

Este gesto fue celebrado por los aficionados en el estadio y por los internautas en redes. Formó parte del denominado “Partido de las Personas Mayores” y buscaba engalanar una semana que el club sevillano le dedica a esta población.

Con esta acción, el equipo verdiblanco quiso dejar claro que para ellos, la pasión por el Betis se transmite de generación en generación y que el respeto a los mayores constituye un pilar esencial del club.

Junto a este gesto, el club donde militan los colombianos Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa presentó su proyecto para sus hinchas más longevos que incluye el programa ‘De Béticos a Abuelos’ que consiste en un intercambio destinado a combatir la soledad no deseada en residencias mediante la entrega de cartas personales redactadas por la propia afición.

En cuanto a lo deportivo, la salida con los adultos mayores pareció haber sido una buena cábala para el equipo que ganó 1-0 y se mantiene en el tercer puesto con 15 puntos, los mismos que el Real Madrid y a 3 del líder, FC Barcelona.

Siga leyendo | Nelson Deossa brilla con Betis: fue elegido MVP en el triunfo ante Getafe

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Preguntas y respuestas

¿Por qué el Real Betis salió al campo acompañado por 11 adultos mayores?
El Real Betis reemplazó a los niños por sus 11 socios más longevos durante el partido contra Getafe. El gesto hizo parte del “Partido de las Personas Mayores” y buscó homenajear a los aficionados de mayor edad del club.
¿Desde cuándo los futbolistas salen al campo acompañados por niños?
La tradición comenzó a institucionalizarse en 2002, especialmente a partir del Mundial de Corea-Japón y la campaña “Say Yes for Children”, impulsada por FIFA y Unicef para promover los derechos de la infancia.
¿Cómo le fue al Real Betis contra Getafe después del homenaje a sus socios mayores?
El Real Betis ganó 1-0 al Getafe. Tras ese partido, el equipo se mantuvo tercero en La Liga con 15 puntos, los mismos que el Real Madrid y tres menos que el líder, Barcelona.
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