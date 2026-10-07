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Bizarrap, nuevo invitado al concierto de despedida de Shakira en Madrid

La cantante anunció que el argentino, con quien hizo el éxito de la tiradera a Piqué: Bizarrap music session, vol. 53 también lo acompañará en el último show de su residencia.

  • Bizarrap y Shakira hicieron juntos el hit Bizarrap music session vol. 53, la famosa tiradera a Piqué y al final de su relación. FOTO Cortesía
    Bizarrap y Shakira hicieron juntos el hit Bizarrap music session vol. 53, la famosa tiradera a Piqué y al final de su relación. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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Bizarrap se suma a la lista de artistas que acompañarán a Shakira en su último show en Madrid, el número 13 de su residencia europea, Las mujeres ya no lloran, en el estadio que hizo la artista colombiana con su nombre.

Desde el equipo de la cantante confirmaron que el productor argentino acompañará a la superestrella en el último show de la residencia el próximo 12 de octubre. “Ambos compartirán escenario después de haber protagonizado la exitosa BZRP Music Sessions #53, y estarán acompañados por Dani Martín, Maluma y Beéle”.

Puede leer: Maluma, Beéle y Dani Martín acompañarán a Shakira en el último concierto de su residencia en Madrid

No será la primera vez que ambos se reencuentren sobre un escenario. En junio de 2025, Bizarrap acompañó a Shakira durante el cierre de su segundo concierto en Miami, como parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

A propósito de la participación de Guitarricadelafuente entre los invitados a cantar en los escenarios alternos de este Macondo Park que creó Shakira y del reciente y exitoso estreno de La bola negra, la cinta que participará por España en los Premios Óscar, se sabe que esta jornada en Madrid –del último día de residencia de Shakira– contará con un homenaje a Federico García Lorca y, según Live Nation, todavía podría haber alguna sorpresa más.

Por otro lado y aunque no especificaron la cifra, también se supo que la transmisión del pasado show del 3 de octubre –en el que cantó Shakira con Dua Lipa la canción Antología– se convirtió en el livestream de una artista femenina más visto hasta la fecha en Amazon Music, superando todos los récords anteriores y marcando un momento histórico tanto para la plataforma como para la música latina.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo termina la residencia de Shakira en Madrid y cuántos conciertos tuvo?
La residencia termina este lunes 12 de octubre –festivo en Colombia– y con este serán en total 13 los conciertos de la cantante barranquillera en esta residencia europea.
¿Qué artistas acompañarán a Shakira este último show?
Confirmados por ahora están Maluma, Beéle, Dani Martín y Bizarrap. Dicen que podría haber más sorpresas.
¿Shakira ya había cantado con Bizarrap en vivo?
Sí, en junio de 2025, Bizarrap acompañó a Shakira durante el cierre de su segundo concierto en Miami, como parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
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