Bogotá incorporó 50 buses eléctricos duales que podrán circular por TransMilenio y vías mixtas; experto analiza el cambio

La movilidad en Bogotá se está transformando y cada vez es más sostenible, como parte de los esfuerzos para contribuir al cuidado del planeta.
Esto ocurre porque la capital ya supera los 1.500 buses eléctricos y acaba de sumar una innovación particular: 50 buses articulados duales 100 % eléctricos, de los cuales 25 fueron ensamblados en Pereira y otros 25 en Cota, Cundinamarca. También serán capaces de operar tanto por las troncales de TransMilenio como por las vías de tráfico mixto.
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Esto quiere decir que los usuarios del transporte público en la ciudad podrán acceder a estos vehículos tanto desde las estaciones de TransMilenio como desde los paraderos ubicados en las vías convencionales.
Los buses cuentan con puertas a ambos lados y pueden movilizarse tanto por los carriles exclusivos de TransMilenio como por las vías donde circulan los vehículos particulares.