x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Fuerte incendio consumió reconocido restaurante en Llanogrande, Rionegro

Las autoridades se encuentran investigando las causas del incendio.

  • El incendio ocurrido esta madrugada del 20 de diciembre de 2025 en Llanogrande. FOTO: ALCALDÍA RIONEGRO
    El incendio ocurrido esta madrugada del 20 de diciembre de 2025 en Llanogrande. FOTO: ALCALDÍA RIONEGRO
Veronica Hernandez Téllez
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 4 horas
bookmark

Un incendio de grandes proporciones se registró en la madrugada de este sábado en el sector de Llanogrande, jurisdicción del municipio de Rionegro, Antioquia.

La emergencia ocurrió en el kilómetro 7,5 de la Recta Llanogrande y afectó de manera severa las instalaciones del restaurante Brasas Steak House, un establecimiento ampliamente conocido en esta zona del Oriente antioqueño.

Puede leer: Emergencia en La Estrella: grave incendio consumió 6 casas y 4 mascotas murieron

De acuerdo con el reporte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Rionegro, el incendio fue atendido por 16 unidades del Cuerpo de Bomberos que acudieron al lugar con tres máquinas para controlar las llamas.

Tras varias horas de trabajo, la conflagración logró ser contenida y, según el balance preliminar de las autoridades, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales, aunque sí se presentaron cuantiosos daños estructurales.

Puede leer: Renacer del fuego: la historia de Félix Barrientos y el estudio de tatuaje que se incendió

Horas después del incidente, Brasas Steak House emitió un comunicado oficial en el que confirmó la magnitud de los daños materiales.

Causas del incendio en Brasas Steak House

Las causas del incendio aún no han sido determinadas. Según informó el restaurante, “las autoridades y organismos correspondientes se encuentran evaluando los daños e investigando las causas de este desafortunado evento, con lo cual esperamos compartir mayor información una vez sea posible”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Hubo víctimas en el incendio de Brasas Steak House en Llanogrande?
Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales ni personas heridas tras el incendio en Brasas Steak House. Los bomberos lograron controlar el fuego sin que se registraran daños humanos.
¿Cuál es el estado de Brasas Steak House tras el incendio?
El restaurante sufrió importantes daños materiales, aunque afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Las autoridades locales están trabajando en la evaluación de los daños.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida