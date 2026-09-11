Brasil, entre los destinos que más crecen para colombianos: viajar allí cuesta 33% menos

Brasil está ganando cada vez más atractivo entre los colombianos que salen del país y el cambio se está reflejando en las cifras: durante el primer semestre de 2026, el gigante suramericano recibió 142.572 viajeros colombianos, equivalentes a 4,9% de las salidas internacionales, y registró un crecimiento de 20%.
Con ese resultado, el suelo carioca se ubicó, junto con República Dominicana, entre los destinos que más crecieron entre los principales países visitados por los colombianos, según cifras de Asociación Nacional de Turismo y Agencias de Viaje, Anato, con información de Migración Colombia y el Dane.
Pero hay otro dato que puede estar pesando en la decisión: “el gasto de los colombianos en Brasil es 33,2% inferior al promedio que destinan a un viaje internacional”, señaló la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo, Embratur, puesto que mientras el gasto promedio internacional del viajero colombiano llega a US$1.212,28, (unos $3’759.280,28), el desembolso de referencia para Brasil se ubica alrededor de US$810 (aproximadamente a $2’500.339,55).
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