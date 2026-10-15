De 44 a 40 horas semanales: Brasil aprueba histórica reforma laboral antes de las elecciones

El Senado de Brasil aprobó la reducción de la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales, sin disminución de salarios, y el fin del régimen conocido como 6x1, que permite trabajar seis días consecutivos por uno de descanso. La reforma constitucional recibió 75 votos a favor y uno en contra en las dos rondas de votación, con lo que quedó lista para su promulgación.
La decisión representa un avance para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien convirtió esta iniciativa en una de las principales promesas de su campaña de reelección.
La aprobación se produjo el miércoles 14 de octubre, a 11 días de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 25 de octubre, en la que se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
La iniciativa establece que los trabajadores tengan dos días de descanso remunerado por semana, preferiblemente el domingo, y que la jornada máxima se reduzca de manera gradual. Dos meses después de la promulgación de la reforma, el límite pasará de 44 a 42 horas semanales. Doce meses más tarde, llegará a 40 horas, para completar una transición de 14 meses.
El cambio supone la modificación más importante de la jornada laboral brasileña desde la Constitución de 1988, cuando el máximo semanal se redujo de 48 a 44 horas.
El Gobierno calcula que la reforma beneficiará a más de 37 millones de trabajadores del sector formal, mientras que el Ministerio de Trabajo estima que alrededor de 14,8 millones cumplen actualmente el esquema 6x1.
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