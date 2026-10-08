Flávio Bolsonaro invita a De la Espriella a Brasil y propone alianza contra el narcotráfico

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvieron este miércoles 7 de octubre una videollamada en la que plantearon fortalecer la cooperación entre ambos países contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El encuentro ocurrió tres días después de la primera vuelta de las elecciones de Brasil, en la que Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos frente al 45,16 % de Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos se enfrentarán en segunda vuelta el próximo 25 de octubre de 2026.