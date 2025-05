Brayan Campo, feminicida de la niña Sofía Delgado, fue condenado a 58 años de prisión

En aquel entonces, la Fiscalía lo acusó formalmente de cuatro delitos, de los cuales aceptó todas las responsabilidades: feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado, agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.

Evelyn Julieth Rodas Patiño, pareja del hoy condenado, también fue detenida, pero más tarde quedó en libertad por falta de pruebas para su detención. No obstante, la mujer continuó vinculada a la investigación para determinar si realmente participó en el crimen.

“A nosotros nos capturaron y a mí me pedían que hiciera hablar a Brayan para que confesara todo. Yo lo hice, pero él siempre mirándome a los ojos me decía que no había sido él, que era inocente. Al siguiente día le pregunté una vez más y esta vez ya no me miró a los ojos... le pregunté: ‘Brayan, ¿vos tenés algo que ver con lo de la niña?’, y simplemente miró al suelo y luego miró hacia un lado”, dijo Rodas en una entrevista con Jay Alarcón.

Esta larga condena es similar a la de Rafael Uribe Noguera, sentenciado a 51 años de prisión en 2017 por el brutal asesinato de la niña Yuliana Samboní, quien también fue secuestrada y violada en un exclusivo apartamento de Bogotá.

