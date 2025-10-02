Brigitte Baptiste acusa a Juan Carlos Florián de hacer un “uso oportunista” del discurso de identidad de género

Brigitte Baptiste, bióloga, académica, rectora de la Universidad EAN y activista por los derechos de la población LGBTIQ+ le hizo una dura critica a Juan Carlos Florián, jefe del Ministerio de la Igualdad, y lo señaló de hacer un “uso oportunista” del derecho a la identidad de género en el ámbito legal y administrativo colombiano.

La académica lanzó la crítica en una entrevista en la emisora La FM. Baptiste, quien se considera una persona de mente abierta, inició la conversación expresando cierta confusión respecto al debate sobre cómo nombrar el cargo de Florián, preguntándose: “¿Le ministre? El ministre... no sé cómo decir, ministra o ministro”. Además, reconoció que no conoce personalmente a Florián y manifestó su incertidumbre sobre si posee las capacidades para liderar el Ministerio.

La bióloga aclaró que no cuestiona la identidad de género de las personas en cargos públicos, sino la forma en que se gestionan los procesos institucionales y se utiliza la denominación de género.

Baptiste se centró en el “uso oportunista” del derecho a identificarse en términos de género, derecho que, según ella, debe cumplir con requisitos legales.

“Uno debe corregir o solicitar la corrección del registro civil para que quede claro que no es un capricho ni un pasatiempo lingüístico. Considero que se ha hecho un mal uso de esos recursos que a la comunidad LGBTI nos ha costado tanto conquistar”, expresó Baptiste, mujer trans, agregando que el problema del autorreconocimiento de género en la norma colombiana evolucionó para prevenir la discriminación y el acoso a las personas trans, “nunca para dar paso al cinismo con que la actual administración lo plantea para garantizar un requisito de paridad diseñado para compensar siglos de discriminación contra las mujeres”.