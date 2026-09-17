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En vivo: Bucaramanga (0)-(0) DIM; Juan Fernando Quintero lidera al equipo rojo

DIM buscará en suelo santandereano un buen resultado que le permita mantenerse entre los primeros ocho de la competición.

  • Juan Fernando Quintero, uno de los referentes de la actual Liga de Colombia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    Juan Fernando Quintero, uno de los referentes de la actual Liga de Colombia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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Independiente Medellín visita este jueves a Atlético Bucaramanga en duelo correspondiente a la novena fecha de la Liga Betplay 2-2026, en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander.

El elenco antioqueño llega a este duelo con la ilusión de recuperar terreno perdido tras la reciente derrota 2-1 contra Boyacá Chicó como visitante.

El club auriverde viene de vencer a Deportivo Pereira 3-1.

DIM, que dirige Luis Amaranto Perea, es quinto en la tabla de posiciones con 15 puntos tras siete partidos disputados. El cuadro Leopardo, bajo la conducción del uruguayo Pablo Peirano, lo escolta con 13. América lidera con 20 unidades.

El historial entre ambos equipos por Liga lo domina el equipo rojo de Antioquia con 85 triunfos. Bucaramanga se ha impuesto en 65 y han empatado 63 veces.

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