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Caso Área Metropolitana: extesorero de Bomberos Itagüí no irá a la cárcel tras falsificar 15 cuentas de cobro

Un juez penal de Medellín leyó el fallo condenatorio contra Juan Alberto Cardona Henao tras avalar un preacuerdo con la Fiscalía. El exfuncionario aceptó haber adulterado firmas y montos en contratos con el Área Metropolitana para inflar cobros.

  • El exfuncionario fue procesado tras admitir su responsabilidad en un concurso de 15 conductas delictivas por falsedad en documento privado. FOTOS EL COLOMBIANO y cortesía.
    El exfuncionario fue procesado tras admitir su responsabilidad en un concurso de 15 conductas delictivas por falsedad en documento privado. FOTOS EL COLOMBIANO y cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Este viernes 18 de septiembre, el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Medellín profirió sentencia condenatoria en contra de Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como director administrativo, financiero y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

El exfuncionario fue procesado tras admitir su responsabilidad en un concurso de 15 conductas delictivas por falsedad en documento privado.

A pesar del fallo, el sentenciado no cumplirá la pena tras las rejas. La decisión judicial concluyó otorgarle el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo de prueba de dos años, condicionado al pago de una caución de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes y la firma de un acta de compromiso.

Lea más: Primer condenado por corrupción en el Área Metropolitana durante la era de Quintero pidió perdón e intenta evitar la cárcel

El esquema de las firmas y cuentas falsificadas

La investigación penal demostró que entre diciembre de 2020 y febrero de 2024, Cardona Henao fabricó y presentó 15 cuentas de cobro fraudulentas para justificar ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá supuestos servicios de transporte prestados dentro de tres convenios contractuales (CD 1011 de 2020, CD 522 de 2021 y CD 984 de 2021).

Los documentos privados incluían cobros que oscilaban entre los $3 y los $11 millones a nombre de Juan Andrés Gómez Hoyos. No obstante, los análisis de la Fiscalía y el testimonio de la propia víctima evidenciaron que las firmas estampadas eran falsas.

De hecho, varios de estos cobros adulterados fueron fechados a finales de 2020 y mediados de 2021, periodo en el que el supuesto contratista ni siquiera se encontraba en el país, pues residía en España.

Mientras el registro oficial atribuía al transportador pagos por cerca de $124 millones, las investigaciones determinaron que la persona únicamente cobró de manera real unos $24,1 millones por viajes esporádicos.

El caso salió a la luz pública luego de las indagaciones administrativas impulsadas por la veeduría ciudadana Todos por Medellín y las posteriores inspecciones judiciales adelantadas por la Fiscalía en la sede de bomberos.

Para saber más: Esta es la agenda de audiencias por presunta corrupción que acorrala a exfuncionarios de Daniel Quintero esta semana

Pena reducida y sanción profesional

El fallo judicial se dio mediante la figura del preacuerdo. La Fiscalía recalificó la participación del imputado bajo el grado de complicidad. De esta forma, la condena impuesta se fijó en 19 meses de prisión.

Además de la privación de la libertad suspendida y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo lapso, el juzgado le aplicó una sanción directa a su ejercicio profesional: no podrá ejercer como contador público durante los mismos 19 meses.

Entérese: Fiscalía salpica a Carlos Trujillo en caso Miguel Quintero: habría enviado al personero de Itagüí a hablar con testigo clave

El despacho judicial argumentó que la profesión contable fue la herramienta utilizada para manipular los soportes contables y defraudar los recursos públicos del convenio.

Durante la audiencia de lectura de sentencia, los representantes del Ministerio Público y de la víctima no se opusieron a la concesión de los subrogados penales, considerando que el procesado carecía de antecedentes, demostró arraigo social y laboral, aceptó los cargos y ofreció disculpas públicas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Juan Alberto Cardona Henao?
Juan Alberto Cardona Henao es un exdirector administrativo, financiero y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Fue condenado por su responsabilidad en 15 conductas delictivas relacionadas con la falsificación de documentos privados.
¿Por qué condenaron al extesorero de Bomberos de Itagüí?
El Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Medellín lo condenó después de que aceptara su responsabilidad en la falsificación de 15 cuentas de cobro presentadas ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
¿De cuánto dinero eran las cuentas de cobro falsificadas?
Las cuentas de cobro fraudulentas registraban valores que oscilaban entre $3 millones y $11 millones de pesos y estaban a nombre de Juan Andrés Gómez Hoyos.
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