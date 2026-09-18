EE.UU. mantiene recompensa por Diosdado Cabello pese a certificación de Venezuela en la lucha contra las drogas

Pese al cambio de posición de Estados Unidos sobre Venezuela con el retiro de esa nación de la “lista negra” de países que han fracasado en su lucha contra las drogas, aún se mantienen las recompensas por información que permita dar con la captura de Diosdado Cabello.

Así lo confirmó el Departamento de Estado, que le aclaró a la cadena internacional NTN24 que, pese a la nueva postura diplomática, aún aplica esta medida en contra de quien se desempeña como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.

Sobre una de las figuras más relevantes del chavismo pesa una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Esta cifra era originalmente de 10 millones de dólares; sin embargo, se aumentó el año pasado.

Lea también | Diosdado Cabello: cómo pasó de ser buscado por EE. UU. a colaborar con Washington

Cabello forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU., donde se le acusa formalmente de participar en una conspiración vinculada a narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos asociados con armas.

Asimismo, el exvicepresidente es señalado de ser un presunto integrante y líder del denominado Cartel de los Soles, una organización criminal señalada de dirigir redes de tráfico de drogas.