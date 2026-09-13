Bus de Martín Elias Jr. sufrió aparatoso accidente en Santander; identifican a los dos fallecidos en el siniestro

El autobús que transportaba a los integrantes de la agrupación del reconocido cantante de vallenato, Martín Elias Jr., sufrió un aparatoso accidente en el kilómetro 7 de la vía nacional que comunica a los municipios de Puente Nacional y Barbosa, Santander. Dos personas murieron a causa del siniestro vial.

El trágico hecho sucedió entre las 3:00 a. m. y las 4:00 a. m. del domingo, 13 de septiembre, y, al parecer, una motocicleta habría impactado contra el autobús. Las autoridades determinaron que las víctimas mortales corresponden a las identidades de Carlos Ferney León Chamarro, de 26 años, y José Ángel Chamarro Ayala, de 27 años.

Debido a la fuerza del impacto, según el informe preliminar de las autoridades, ambos jóvenes sufrieron lesiones severas y fallecieron de manera instantánea en el lugar de los hechos, por lo que los organismos de socorro no pudieron brindarles atención médica.

Respecto a la atención del siniestro, personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional acudió al lugar del choque para realizar la inspección de la escena e iniciar las investigaciones. El comandante de dicha seccional en Santander, capitán José Javier Caballero, señaló ante Blu Radio que el peritaje preliminar apunta a una imprudencia e invasión de carril por parte de la motocicleta.

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Adicionalmente, dentro de las primeras versiones que analizan los investigadores se contempla la posibilidad de que los motociclistas estuvieran participando en carreras clandestinas, hipótesis que deberá ser comprobada o descartada en el transcurso del proceso.

En cuanto a los ocupantes del autobús, las autoridades confirmaron que ningún integrante del equipo de trabajo ni de la agrupación musical resultó lesionado.