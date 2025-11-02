El 2025 ha sido el año de los carros chinos en Colombia: aquí los detalles

El boom de las marcas de vehículos chinos en Colombia ha sido palpable este 2025. Las cifras son por lo menos impresionantes, lo que da cuenta que empresas como BYD y Chery han logrado incursionar de manera exitosa en el mercado colombiano.

Esa es una tendencia que se refleja en las más recientes cifras del informe mensual de la Andi y Fenalco para el sector automotor.

Chery fue la empresa que más creció en ventas durante enero y octubre de este año, con un crecimiento de 663% al pasar de comercializar solo 170 unidades a 1.298 en ese lapso. Eso le bastó para meterse entre las 20 primeras marcas del país.

Un balance nada malo, si se tiene en cuenta que la marca apenas cumple un año de operaciones en el país. Su estrategia se centra en la expansión, la innovación y la movilidad sostenible con vehículos eléctricos e híbridos.

Es respaldada por el Grupo Vardí, que le invirtió más de 55 millones de dólares. La marca alcanzó una cobertura del 90% en Colombia, con 15 vitrinas y talleres, además de dos centros logísticos en Bogotá y Barranquilla. Su presencia en las principales ciudades y la creación de más de 700 empleos consolidan a Chery como un nuevo protagonista del sector automotor.