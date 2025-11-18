No es su internet: Caída masiva de X (Twitter), ChatGPT, Canva y otras plataformas a nivel mundial

Varias de las plataformas digitales más utilizadas en el mundo, como X (Twitter), registraron fallas durante este martes 18 de noviembre, generando interrupciones en el servicio para millones de usuarios.

La caída, que comenzó a reportarse desde primeras horas del día, afectó el acceso a las funciones básicas de varios sitios web como ChatGPT, Canva, Movistar o videojuegos en línea como League of Legends.

Incluso la reconocida página Downdetector, usada para monitorear fallas en internet, también presentó interrupciones.

En el caso de X, numerosos usuarios reportaron mensajes con el código de error 520, un indicador asociado a los servidores web de la plataforma y que suele remitir a la página de Cloudflare.

Esta compañía, que funciona como una red de distribución de contenido (CDN) y como un intermediario de seguridad y rendimiento entre los usuarios y los servidores de X, reconoció problemas en su infraestructura.

Según su portal oficial de estado, están experimentando “una degradación interna del servicio” y los consumidores pueden ver servicios afectados de forma “intermitente”, una confirmación que coincide con los reportes de fallas en diversas regiones del mundo como América Latina, Europa y Asia.

En desarrollo...