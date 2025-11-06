No es solo el techo: estos serán todos los cambios que tendrá el Atanasio Girardot

Setenta y dos años después de que la Selección Antioquia venciera 3-2 al América de Cali en el primer partido que se jugó en el Atanasio Girardot un mediodía de 1953, el alcalde Federico Gutiérrez presentó el proyecto de remodelación del estadio que sigue siendo la casa de Nacional y Medellín y que ha sido el escenario de los grandes ídolos de cada tiempo: desde el Papa hasta Bad Bunny.
El anuncio de la remodelación es la respuesta a las quejas de los hinchas que llevaban años viendo cómo los equipos levantaban más títulos, los cantantes se hacían más famosos, la ciudad era de las “más cool” del mundo, pero su estadio era, con diferencia, de los más feos y anticuados: apenas una tribuna con un techo repleto de goteras, una fachada alérgica a la estética y a las fotos, pocos accesos, filas en los baños y zonas comunes que no se compadecen con las hinchadas que más boletas compran para ir a fútbol en el país.
A la Alcaldía, que había prometido desde la campaña mejorar los 700 escenarios deportivos de la ciudad, le faltaba anunciar el plan para el más importante de todos: el Atanasio Girardot.
Las nuevas obras de remodelación, anunció el Alcalde, costarán cerca de $750.000 millones y empezaron ayer mismo con el inicio de los estudios del suelo.