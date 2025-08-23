x

Camila Osorio entrenó con la camiseta de Lucho Díaz y el Bayern Múnich le deseó éxito en el US Open

La tenista colombiana recibió el cariño de la gente y compartió con una mini Camila que prometió acompañarla en el torneo.

  • Camila Osorio llegó a entrenar en el US Open luciendo la camiseta del Bayern Múnich en homenaje a Luis Díaz, ella es una apasionada por el fútbol, su abuelo y su hermano jugaron.FOTO TOMADA X @FCBayernES
Luz Élida Molina Marín
hace 19 minutos
La tenista colombiana María Camila Osorio quien estará en el US Open, desde este domingo 24 de agosto, recibió no solo el respaldo de los aficionados nacionales en Nueva York sino del Bayern Múnich: “No sabíamos que ibas a jugar tan elegante”, escribió el club de Luis Díaz en X.

Y todo porque Camila llegó a su jornada de entrenamiento luciendo la roja del Bayern Múnich demostrando su apoyo y admiración por Luis Díaz, la nueva cara del cuadro alemán.

Hay que recordar que Camila es una aficionada por el fútbol ya que su abuelo fue jugador profesional y su hermano también practicó este deporte.

Pero no solo fue ese gesto en que recibió elogios, sino que Camila compartió con un gran número de aficionados al tenis que llegaron al campo para animarla y manifestarle su cariño y apoyo.

Uno de los momentos más tiernos que se registraron, luego del entrenamiento de la cucuteña, fue cuando una pequeña le entregó un regalo y ella le firmó una pelota gigante. “También te hice corazones”, le dijo la pequeña y Osorio le dio las gracias y le preguntó: ¿vas a venir a apoyarme el domingo?, de inmediato la niña le dijo que sí.

Al ser abordada por los medios que cubren el US Open, Camila sostuvo que se siente feliz cuando ve niños acompañándola en los torneos. “Por eso juego, para poder inspirar a los niños, ese es mi mayor triunfo sin duda”, y mostró la nota que recibió de la pequeña aficionada.

Camila debutará en la primera ronda del US Open, este domingo, a la 1:30 de la tarde, ante la australiana Lulu Sun. La otra colombiana en competencia es la antioqueña Emiliana Arango, quien debutaría el lunes, ante Iga Świątek, la número dos del ranquin WTA.

