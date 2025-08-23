Camila Osorio entrenó con la camiseta de Lucho Díaz y el Bayern Múnich le deseó éxito en el US Open

La tenista colombiana María Camila Osorio quien estará en el US Open, desde este domingo 24 de agosto, recibió no solo el respaldo de los aficionados nacionales en Nueva York sino del Bayern Múnich: “No sabíamos que ibas a jugar tan elegante”, escribió el club de Luis Díaz en X.

Y todo porque Camila llegó a su jornada de entrenamiento luciendo la roja del Bayern Múnich demostrando su apoyo y admiración por Luis Díaz, la nueva cara del cuadro alemán.

Hay que recordar que Camila es una aficionada por el fútbol ya que su abuelo fue jugador profesional y su hermano también practicó este deporte.