Las cinco salidas en falso de Petro contra la oposición venezolana que benefician a Maduro

Al presidente Gustavo Petro no lo bajan de mezquino en redes sociales sus opositores y buena parte de analistas por su reacción al Premio Nobel de Paz otorgado a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.
En un mensaje de X de más de 10 párrafos, el jefe de Estado dijo que en diciembre de 2018 Machado le pidió ayuda al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ocho años después está cometiendo un genocidio en Gaza tras cumplirse dos años del ataque terrorista del grupo Hamás contra los judíos.