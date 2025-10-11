Cese al fuego en Gaza: ¿Por qué Hamás no asistirá a la firma del acuerdo de paz con Israel?

Cientos de miles de palestinos regresaron este sábado a una Ciudad de Gaza devastada, mientras Hamás indicó que la liberación de los rehenes se iniciará el lunes.

Un alto mando de Hamás declaró este sábado a la Agencia AFP que la liberación de los rehenes aún vivos en manos de milicianos palestinos en Gaza y la entrega de los cuerpos de los secuestrados fallecidos comenzará el lunes por la mañana.

“Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana, tal y como se acordó, y no hay novedades al respecto”, declaró Osama Hamdan en una entrevista con AFP.

También dijo que “Si no conseguimos nuestro derecho a establecer nuestro Estado durante esta próxima fase, no habrá estabilidad en esta región, y el pueblo palestino continuará y persistirá en su lucha y resistencia por todos los medios y formas hasta que se logre este objetivo fundamental”, afirmó.

El emisario del presidente estadounidense Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, prometió a las familias de los rehenes israelíes que sus seres queridos estarán de regreso el lunes, y Brad Cooper, el máximo mando militar estadounidense para Oriente Medio visitó Gaza un día después del inicio del alto al fuego.

Está previsto que Israel y Hamás realicen un canje de rehenes y presos, dos años después del ataque del grupo islamista palestino del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la ofensiva israelí en Gaza en la que murieron más de 67.000 palestinos.

Tras el intercambio de prisioneros y la retirada parcial de Israel, los mediadores del conflicto liderados por Estados Unidos tendrán que garantizar una solución política a más largo plazo que consiga que Hamás entregue sus armas y renuncie a gobernar Gaza.

Hosam Badran, miembro del comité político de Hamás, advirtió que “la segunda fase del plan de Trump, como se desprende claramente de los propios puntos”, implica que las negociaciones sean “más complejas y difíciles”.

Badran señaló además que Hamás no participará en la firma formal del acuerdo de paz para Gaza en Egipto.

Los presidentes egipcio, Abdel Fattah al Sisi, y estadounidense, presidirán el lunes en Sharm el Sheij la “Cumbre para la paz”, en presencia de “dirigentes de más de 20 países”, anunció el sábado la presidencia egipcia en un comunicado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó este sábado que asistirá al evento.

Hamás se resiste también a su desarme, previsto en el plan de paz de Trump. “La propuesta de entregar las armas está fuera de discusión y no es negociable”, dijo a esa agencia un alto cargo del movimiento palestino bajo condición de anonimato.