Camilo Acosta, periodista de EL COLOMBIANO, recibió reconocimiento por su trabajo en salud

Camilo Acosta Villada, periodista del equipo de Actualidad de EL COLOMBIANO, recibió el Reconocimiento al Periodismo en Salud AFIDRO, por su trabajo periodístico dedicado a visibilizar historias y problemáticas relacionadas con el sistema de salud en Colombia.
El reconocimiento es entregado por AFIDRO, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, una organización gremial privada y sin ánimo de lucro que reúne a compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo establecidas en Colombia.