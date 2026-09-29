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En video: susto en el Magdalena Medio por campesino que se topó de frente con un hipopótamo

El episodio quedó captado en video y habría ocurrido en una isla del río Magdalena, ubicada a 5 kilómetros de la cabecera municipal de Puerto Boyacá.

  • El avistamiento se produjo en límites entre el departamento de Antioquia y Boyacá. FOTOS: Cortesía
    El avistamiento se produjo en límites entre el departamento de Antioquia y Boyacá. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Los habitantes del Magdalena Medio están consternados por un nuevo avistamiento de un hipopótamo que quedó registrado en un video.

Aunque el material es objeto de verificación por parte de las autoridades, medios locales reseñaron que el episodio habría ocurrido en el municipio de Puerto Boyacá, población ubicada en límites con el departamento de Antioquia y contigua a Puerto Triunfo.

En un video que se ha venido difundiendo en redes sociales, se observa a un campesino que captó al animal parado en medio de un camino.

Le puede interesar: Atención: Ministerio de Ambiente mantendrá el Plan de Manejo de Hipopótamos y anuncia nuevas medidas

Aquí estoy limpiando el puerto y miren lo que me encuentro de frente. Un hipopótamo, acá de frente, conmigo en la trocha y de verdad que qué peligro. Mejor me retiro”, se escucha decir a quien grabó el video.

El medio local Habla Boyacá reseñó que el encuentro se habría producido en un sector conocido como Isla del Silencio, una isla ubicada en medio del río Magdalena, aproximadamente a 5,3 kilómetros de la cabecera municipal de Puerto Boyacá.

De acuerdo con ese reporte, pese a que el animal ya había sido visto merodeando por la zona, por lo general guardando la distancia de las zonas con viviendas y transitadas por la población, durante los últimos días habría comenzado a transitar por un sector más cercano.

Por fortuna para el campesino, el hipopótamo estaba tranquilo, razón por la que alcanzó a grabarlo con su celular.

Pese a que el video es materia de verificación por parte de las autoridades, esta clase de avistamientos ya se volvieron comunes en el municipio de Puerto Boyacá.

Desde 2022, la corporación ambiental Corpoboyacá lanzó un plan técnico y social con el que se busca monitorear a esos animales y acompañar a la población para que adopte precauciones.

En febrero de este año, ese plan se aceleró, a raíz de varios reportes que apuntan a la expansión de los hipopótamos por la zona.

No obstante, los esfuerzos más importantes para una solución de fondo siguen siendo los liderados por el Gobierno Nacional, que precisamente el pasado 23 de septiembre señaló tener decidido continuar con el plan de manejo de hipopótamos.

Para saber más: Manatí y otras especies en peligro por hipopótamos en el Magdalena Medio

¿En qué van los planes de control?

Si bien el nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, habría señalado recientemente estar revisando la continuidad de la estrategia para controlar la población de esos animales, a finales de este mes señaló que la misma será reforzada con tres líneas principales.

Una de esas acciones consistirá en buscar apoyo del sector privado para encontrar aliados que aporten recursos, ideas y capacidades. También se busca ampliar la participación de otras entidades municipales y departamentales, así como lanzar un sistema que permita mejorar la trazabilidad de los hipopótamos.

Una de las principales conclusiones de la continuación de ese plan es que las autoridades ambientales mantuvieron la eutanasia como una de las alternativas para el manejo de los hipopótamos, sin tampoco descartar otras estrategias como la castración.

Además del río Magdalena, recientemente ha crecido la preocupación en otras zonas de Antioquia como el río Nare, en donde estos animales han sido vistos haciendo presencia por zonas por las que deben transitar niños para ir al colegio.

Precisamente por uno de estos avistamientos, un juez de Puerto Berrío ordenó medidas urgentes de protección hacia estos menores de edad.

Se estima que para controlar la población de hipopótamos que hoy habitan el Magdalena Medio, que podría superar los 200, deben reducirse unos 33 al año, para así evitar que en 2030 sean más de 500.

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué sector de Puerto Boyacá se grabó el encuentro con el animal?
El encuentro se produjo en la Isla del Silencio, un territorio ubicado en medio del río Magdalena a unos 5,3 kilómetros de la cabecera municipal. Según los reportes locales, aunque este hipopótamo ya merodeaba la zona, en los últimos días comenzó a transitar por caminos rurales mucho más cercanos a las viviendas.
¿El hipopótamo intentó atacar al campesino en la trocha?
No hubo ningún ataque ni agresión. El animal se encontraba completamente tranquilo parado en el camino, lo que le dio tiempo al campesino de sacar su celular, grabar la escena y retirarse voluntariamente del lugar antes de ponerse en mayor riesgo.
¿Cuántos hipopótamos hay sueltos en el Magdalena Medio actualmente?
Las autoridades calculan que la población actual supera los 200 individuos. Las proyecciones advierten que, si no se logra extraer o reducir la especie a un ritmo de 33 animales por año, para el 2030 la cifra sobrepasará los 500 ejemplares.
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