Campesinos anuncian paro indefinido en Urabá por incumplimientos del Gobierno en procesos de tierras

Urabá amaneció este viernes, 28 de noviembre, bajo un nuevo paro indefinido. Más de 89 asociaciones campesinas bloquearon la vía principal que comunica a San Juan de Urabá con Arboletes, en protesta por lo que consideran un reiterado incumplimiento del Gobierno nacional en materia de acceso y formalización de tierras.

Los manifestantes, pertenecientes a organizaciones rurales de toda la subregión, exigen acciones claras y urgentes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para avanzar en los procesos que les permitan obtener la propiedad formal de los predios donde han vivido y trabajado por años. Según aseguran, los compromisos adquiridos por el Gobierno no se han materializado.

“Hace un año se hizo una movilización en la cual quedaron unos compromisos, pero estos no han sido materializados”, expresó Ayineth Pérez, presidenta del Movimiento de Mujeres Campesinas de Urabá.

La lideresa explicó que las asociaciones exigen que la ANT se traslade al territorio, dialogue directamente con las comunidades y cumpla lo pactado.

El bloqueo ha generado una fuerte afectación en la movilidad, especialmente en el corredor vial San Juan de Urabá–Arboletes donde hay un cierre total, donde decenas de vehículos permanecen represados. Únicamente, los campesinos le están dando paso de manera intermitente a vehículos como ambulancias.

Los líderes también pidieron una reforma urgente al programa de sustitución de tierras, denunciando incumplimientos de la política y falta de garantías para su implementación.

Pedro Baracutao, miembro en la Cámara de Representantes, también se pronunció e indicó que se han realizado cerca de 7 constancias en la Cámara de Colombia y cerca de 10 audiencias públicas sobre el tema de tierras en Urabá.

“Las comunidades se cansaron del incumplimiento de los compromisos con el campesinado en entrega de tierras, formalización, proyectos productivos, vías terciarias y reparación a las víctimas”, detalló el representante.

Las comunidades advirtieron que el paro se mantendrá hasta que el Gobierno Nacional instale mesas de diálogo y presente soluciones concretas a sus reclamos.