Cancillería dice que Venezuela liberará a 18 de los 38 colombianos ‘secuestrados’: familiares aguardan con expectativa y confusión

Luego de varias gestiones diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la liberación de 18 colombianos que permanecían detenidos en Venezuela desde los comicios del 28 de julio. La canciller Rosa Villavicencio y el embajador Milton Rengifo se trasladaron a Cúcuta para recibirlos, en un operativo previsto hacia las 10:00 a. m.
Algunos familiares de los colombianos retenidos le dijeron a EL COLOMBIANO que hasta este viernes en la mañana tenían información de que iban a liberar a 14 y tienen confusión sobre la información brindada por la Cancillería.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció el jueves que algunos colombianos detenidos en Venezuela serán liberados por el Gobierno de ese país. Se trata de un grupo de 38 connacionales que están detenidos —sin pruebas y sin juicio— por supuesta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro.
Al respecto, el mandatario expresó que de ese grupo “no hay un solo narcotraficante y que “quizás nos entregue Venezuela uno capturado al otro lado colombo-albanés, porque he logrado liberar colombianos de las cárceles de Venezuela y entre esos no todos son ciudadanos inocentes, sino que viene, al parecer, un capo”.