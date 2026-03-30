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Video | ¿Kylian Mbappé se burló de la Selección Colombia estando en la banca?

La estrella del Real Madrid fue captada por las cámaras de televisión riéndose a carcajadas durante la derrota de la Tricolor en el amistoso contra Francia de cara al Mundial de 2026.

  • La risa de Kylian Mbappé en la banca durante el amistoso entre Francia y la Selección Colombia. FOTO: Captura de video
    La risa de Kylian Mbappé en la banca durante el amistoso entre Francia y la Selección Colombia. FOTO: Captura de video
El Colombiano
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hace 3 horas
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Incertidumbre ha causado la derrota de la Selección Colombia ante el combinado de Francia de cara al Campeonato Mundial de fútbol en Norteamérica. Aunque fue un amistoso, el encuentro dejó un sinsabor debido al juego de la Tricolor frente a un equipo francés con casi un 90 % de suplentes, lo que evidenció el bajo rendimiento del conjunto colombiano ante un rival que ha sido dos veces campeón del mundo: en 1998 como anfitrión y en 2018, en Rusia.

El partido de ayer terminó con goles del colombiano Jáminton Campaz (77’), un doblete de Désiré Doué (29’ y 56’) y uno de Marcus Thuram (41’). El sentimiento de tristeza es aún mayor porque la Selección ya venía de otra derrota contra Croacia, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles fallas en la defensa o la falta de delanteros que definan frente al arco.

Lea también: ¿Cuándo vuelve a jugar Colombia antes de su debut en el Mundial de Norteamérica?

De todos los jugadores de la Tricolor se habló, pero especialmente del astro francés Kylian Mbappé, quien juega en el Real Madrid y que en este partido no fue titular. Las cámaras de televisión captaron los momentos en que Mbappé y otros compañeros se reían en medio de la derrota de Colombia, lo que generó dudas sobre si esa sonrisa correspondía a una burla o a una situación ajena al desarrollo del juego.

Si bien Mbappé no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto para aclarar si dichas carcajadas estaban relacionadas con el mal juego de Colombia, sí realizó una publicación a través de su cuenta de Instagram en la que señaló que esta semana estuvo llena de aprendizaje y diversión. “Una semana llena de aprendizaje y diversión. Nos vemos este verano”, escribió en su publicación.

La publicación estuvo acompañada de una serie de fotografías en las que se ve al futbolista junto a sus compañeros, en el marco de esta primera ronda de preparación con miras al Mundial 2026, que comenzará en el mes de junio y cuyos estadios en Estados Unidos, México y Canadá ya están listos para recibir a hinchas de diferentes países.

Colombia volverá a tener un encuentro este 29 de mayo en un amistoso frente a Costa Rica, que se disputará en el estadio Nemecio Camacho El Campín de Bogotá. Posteriormente, jugará otro amistoso el 7 de junio contra Jordania en San Diego, California, y su debut en el Mundial será frente a Uzbekistán el 17 de junio en el estadio Azteca, en Ciudad de México.

Siga leyendo: James fue el gran sacrificado de los amistosos de Colombia: más nombre que presente. ¿Debe ser titular en el Mundial?

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