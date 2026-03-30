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Apoyo cantado: ExFarc anuncian respaldo a Iván Cepeda, ¿el salvavidas para el Partido Comunes?

Tras perder su personería jurídica en las legislativas, el partido Comunes anunció su adhesión a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué, del Pacto Histórico.

  • FOTO: COLPRENSA/REDES SOCIALES COMUNES
    FOTO: COLPRENSA/REDES SOCIALES COMUNES
El Colombiano
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hace 2 horas
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Semanas después del revés que sufrieron en las urnas tras las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo –en las que perdieron su personería jurídica como partido–, este lunes Comunes anunció que adherirá a la campaña presidencial del hoy senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Si bien el movimiento, nacido del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc, decidió hacer coalición con Fuerza Ciudadana (del exgobernador Carlos Caicedo) en los comicios al Congreso, de cara a las presidenciales expresó su apoyo al candidato del Pacto.

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“Consideramos fundamental respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro, así como la fórmula vicepresidencial de Aída Quilcué, liderazgos comprometidos con la continuidad de los cambios que reclama la nación, la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y la construcción de una paz estable y duradera para Colombia”, expresó la colectividad.

En esa línea, Comunes aseguró que el momento que vive el país “nos convoca a actuar con claridad y responsabilidad”, dando continuidad al trabajo político y social en los territorios junto a comunidades, organizaciones y ciudadanía en general.

“Hoy, nuestro partido es expresión de una ciudadanía organizada donde confluyen el sentipensar por la nueva Colombia y las transformaciones sociales que requiere nuestro país”, precisaron.

Además, Comunes destacó la trayectoria de Cepeda y Quilcué en defensa de los derechos, los pueblos, las víctimas y la justicia, así como su compromiso con las transformaciones sociales.

“Representan una garantía para avanzar en el país que soñamos”, indicó la colectividad, convocando a su militancia y simpatizantes a “sumarse con decisión” a la campaña del Pacto Histórico.

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Para ello, pusieron a disposición su trabajo colectivo y experiencia en los territorios, para seguir construyendo un país con justicia social y paz. “Seguimos firmes en nuestro compromiso con la reconciliación, la justicia social y la dignidad”.

De la mano de Nelson Alarcón –quien presidió Fecode y hoy integra la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)–, el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo Omar formalizó su aspiración presidencial. Pese a ser cercano a sectores de izquierda, el exmandatario está distanciado desde hace meses del presidente Gustavo Petro.

Consultado sobre qué tipo de izquierda representa Petro hoy, Caicedo dijo en noviembre pasado a este diario que “una izquierda centralista; una izquierda que lamentablemente se desconecta cada vez más de los territorios, de las regiones; una izquierda que toma decisiones de manera autoritaria y que no construye consensos, que divide a los que hemos luchado sin doblegarnos, porque nuestros padres no nos enseñaron a arrodillarnos, sino a luchar dignamente por las convicciones que tenemos”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el partido Comunes perdió su personería jurídica?
En las elecciones legislativas del 8 de marzo, el partido nacido del Acuerdo de Paz no logró superar el umbral de votación requerido por la ley colombiana, lo que resultó en la pérdida de su reconocimiento legal como partido político.
¿A quién apoya Comunes para las elecciones presidenciales?
Aunque en las legislativas estuvieron con Fuerza Ciudadana, para las presidenciales anunciaron su adhesión oficial a la campaña de Iván Cepeda (Presidente) y Aída Quilcué (Vicepresidente) dentro del Pacto Histórico.
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