Cinco empresas colombianas están entre las más innovadoras del mundo en 2026, según Fast Company

Cinco compañías colombianas fueron reconocidas por la revista Fast Company entre las empresas más innovadoras del mundo en 2026, un listado que este año incluyó a 720 organizaciones en 59 sectores y regiones.
La selección distingue a empresas que están redefiniendo sus industrias mediante modelos disruptivos, crecimiento sostenido e impacto tangible en sus mercados.
Las elegidas fueron Cobre, Addi, Dapper, NanoFreeze y Sucroal, que comparten protagonismo con otras firmas de América Latina provenientes de Brasil, Chile, Argentina y México.
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