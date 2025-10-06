x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Capturaron a Misael Cadavid, jefe de Bomberos de Itagüí, por contratos con el Área Metropolitana durante la alcaldía de Daniel Quintero

La captura del jefe de Bomberos de Itagüí destapa presuntos desvíos de $3.000 millones en contratos públicos. Lea cómo se habrían movido los recursos del Área Metropolitana.

  • Misael Cadavid, líder de los Bomberos de Itagüí y quien también ejerció como director del Hospital La María. FOTO: Cortesía
    Misael Cadavid, líder de los Bomberos de Itagüí y quien también ejerció como director del Hospital La María. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 31 minutos
bookmark

En una redada sorpresa, las autoridades capturaron al político Misael Cadavid, investigado por cometer presuntas irregularidades en contratos celebrados entre los Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el gobierno pasado.

Según pudo conocer este diario, la captura se produjo en medio de unas pesquisas que avanzan por un contrato de $17.000 millones en el que, según la Fiscalía, varios procesados se habrían apropiado presuntamente de $3.000 millones.

Además de Cadavid, quien sería llamado a comparecer presuntamente por el delito de peculado por apropiación, también fue detenida una funcionaria del Área Metropolitana identificada como María Yaneth Rúa García.

Otras personas vinculadas al proceso se trata de Juan Alberto Cardona Henao, tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí; Elkin de Jesús González Correa, representante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí; Ana María Roldán Ortiz, exsubdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el cuatrienio pasado; y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectora Ambiental y ordenadora del gasto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá también en el gobierno pasado.

Espere ampliación.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida