Petro ordenó bombardear a disidencias de “Mordisco” en donde hubo 50 muertos en Guaviare: “recuperamos a un menor”

El presidente Gustavo Petro ordenó bombardeos en Guaviare tras la captura de alias Mona, presunta cabecilla de las disidencias de “Iván Mordisco”. La información fue dada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez. Según él, se habría recuperado a un menor de edad reclutado por el grupo criminal y habrían muerto tres integrantes del grupo armado.
La acción se desarrolló 22 kilómetros al suroriente del lugar donde confrontaciones entre disidencias de “Calarcá” y “Mordisco” dejaron 48 personas muertas.
Según el ministro, también se incautaron trece armas largas, dos cortas, “abundante” munición y material de intendencia —en otras palabras, por ejemplo, de logística y abastecimiento— y comunicaciones.