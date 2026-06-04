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Petro ordenó bombardear a disidencias de “Mordisco” en donde hubo 50 muertos en Guaviare: “recuperamos a un menor”

La información fue conocida a través de un pronunciamiento del ministro de Defensa Pedro Sánchez, ¿qué dijo?

  • Alias Iván Mordisco es el jefe de una de las disidencias de las Farc. Foto: Cortesía
    Alias Iván Mordisco es el jefe de una de las disidencias de las Farc. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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El presidente Gustavo Petro ordenó bombardeos en Guaviare tras la captura de alias Mona, presunta cabecilla de las disidencias de “Iván Mordisco”. La información fue dada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez. Según él, se habría recuperado a un menor de edad reclutado por el grupo criminal y habrían muerto tres integrantes del grupo armado.

La acción se desarrolló 22 kilómetros al suroriente del lugar donde confrontaciones entre disidencias de “Calarcá” y “Mordisco” dejaron 48 personas muertas.

Según el ministro, también se incautaron trece armas largas, dos cortas, “abundante” munición y material de intendencia —en otras palabras, por ejemplo, de logística y abastecimiento— y comunicaciones.

Palabras del ministro Pedro Sánchez

“El cartel del narcotráfico que más atentados terroristas ha hecho contra el pueblo colombiano en los últimos años, es el de las disidencias de ‘Mordisco’. Por ello, la ofensiva se ejecuta sin pausa y con contundencia en todas las madrigueras de sus estructuras criminales para evitar que sigan atacando a los civiles”, dijo Sánchez.

El ministro habló, a su vez, de que información de inteligencia en el Guaviare “indica que numerosos integrantes de ambas estructuras criminales han manifestado su intención de desmovilizarse y someterse a la legalidad, pese a las amenazas de muerte que reciben por parte de sus propios cabecillas para impedir su desvinculación”.

Por eso, explicó, las tropas del Ejército continuarán desarrollando operaciones en esa zona del país “para rescatar a los menores de edad reclutados para la violencia y brindar oportunidades a quienes desean abandonar estas organizaciones criminales”.

Adicionalmente, dijo el ministro, “se tiene el objetivo principal de evitar que estos criminales sigan siendo una amenaza para los campesinos, indígenas y habitantes de la zona”.

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En sus palabras, muchos de quienes hacen parte de esos grupos estarían buscando una salida.

“Muchos integrantes de esos grupos han tomado la decisión de desmovilizarse y han sido acogidos por los programas de atención humanitaria y reintegración social”.

Lea también: “Los niños no le pertenecen a la guerra”: procurador le exigió al Gobierno proteger a los menores tras muerte de 11 en Guaviare

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