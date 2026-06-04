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Renunció director de la Agencia Nacional de Tierras para llegar a campaña de Cepeda, ¿qué rol tendrá?

El paso al costado llega en medio de llamados a “pesos pesados” del gobierno, como el ministro del Interior Armando Benedetti, para hacer lo mismo.

  • Harman fue alcalde de Villavicencio. Foto: Colprensa
    Harman fue alcalde de Villavicencio. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, renunció a su cargo para aterrizar en la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda. Empezaría desde este sábado 6 de junio.

En Casa de Nariño se vendrían reuniendo el presidente Gustavo Petro y varios de sus funcionarios para analizar cómo “remontar” para la segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella.

Según informó Caracol Radio, Cepeda le habría planteado a Harman la posibilidad de asumir la gerencia de los últimos días de la campaña, lo que lo convertiría en una de las piezas clave.

Lea también: El “salvador” Benedetti no llegaría a la campaña de Iván Cepeda y otros detalles inéditos

En ese caso, su trabajo consistiría en convocar a sectores sociales, como campesinos y líderes regionales, y fortalecer vínculos territoriales. Además, Harman es político; tiene experiencia como alcalde de Villavicencio.

Suspensión de la Procuraduría

Justo este miércoles 3 de junio, la Procuraduría suspendió a Harman por seis meses por irregularidades en el trámite de un despacho relacionado con la entrega y restablecimiento de un bien inmueble.

El ente disciplinario demostró, según comunicaron, que el exfuncionario “tramitó recusaciones y posteriormente se declaró indebido dentro de una diligencia judicial en la que actuaba como funcionario comisionado, pese a que la ley prohíbe expresamente ese tipo de actuaciones a quienes cumplen esa función”.

En ese sentido, concluyeron que su conducta “generó demoras injustificadas en la ejecución de una orden judicial de restablecimiento de derechos proferida en el 2022, afectando el cumplimiento oportuno de las decisiones adoptadas por la autoridad competente”.

Por ahora es un fallo de primera instancia, al que la defensa ya interpuso recurso de apelación. Como actualmente no está en ejercicio del cargo de alcalde, por el que se le declaró disciplinariamente responsable, su suspensión se convirtió en salarios básicos mensuales.

¿Más renuncias?

Algunos sectores estaban pidiendo la renuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, para que se metiera de lleno en la campaña.

Según conoció EL COLOMBIANO, esto se venía proponiendo desde abril, pero Cepeda no aceptó a Benedetti. Entre otras cosas porque ni él, ni su equipo, estaban dispuestos a seguir los pasos de Petro, que en un momento crítico de su campaña decidió abrirle la puerta al hoy ministro para que hiciera las veces de “operador político”. Una manera de nombrar a quienes, entre otras, saben cómo transar votos por favores.

Pero todo indica que Benedetti no aterrizará en la campaña. Cepeda parece no quererlo en ella. Ni él tampoco tiene mucho interés a esta altura de llegar. De hecho, una fuente cercana al ministro le dijo ayer a este diario que eso no va a pasar.

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