Capturaron en el centro de Medellín a panameño que llevaba siete años prófugo de la justicia por homicidio

Durante más de siete años, el panameño Edgar Luis Beitía Lester estuvo oculto en Medellín de la justicia de su país tras fugarse de una cárcel de Ciudad de Panamá. Fue capturado en el centro de Medellín y se investiga si tendría vínculos con estructuras criminales en la ciudad para temas de narcotráfico.
La detención se produjo el pasado 21 de abril en un trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana e Interpol, cuando lo interceptaron en el barrio La Candelaria y se dieron cuenta de que se trataba de este hombre, quien había huido de la cárcel La Joya el 27 de septiembre de 2019.