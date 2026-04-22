A Medellín no entra el que quiere: van 48 extranjeros devueltos del José María Córdova este año

Para hacer más notoria esta estrategia, nada más en la última semana 15 extranjeros, en su mayoría de Estados Unidos, han sido devueltos a sus casas sin ni siquiera salir del aeropuerto que presta servicio a Medellín.

Eso de que Medellín es una ciudad donde algunos extranjeros vienen a consumir drogas y a explotar sexualmente a las mujeres sin restricción parece que es solo un mito. Todo por la ofensiva de Migración Colombia, que en lo que va de este año devolvió desde el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, a 48 turistas que venían con fines sexuales o con líos judiciales.

Cinco de ellos se fueron en un solo paquete. Resulta que estos estadounidenses, quienes habían llegado desde Houston en un vuelo de United Airlines, fueron sorprendidos por las autoridades migratorias hablando de todos sus planes sexuales en Medellín y de las mujeres que habían contactado para esa finalidad.

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Según el reporte, estos extranjeros ya habían reservado transporte, contratado fincas y hablando con mujeres que estarían “dispuestas a complacer sus fantasías”, informaron desde Migración Colombia. Ante esto, los comenzaron a interrogar y al ver las incoherencias en sus respuestas, los montaron en otro avión rumbo a esta ciudad del estado de Texas.

“Desde mi llegada al cargo, enfocamos el control migratorio en detectar este tipo de ofensores, luchar contra la explotación sexual y proteger a la niñez no solo en Antioquia sino en todo el país”, informó Gloria Esperanza Arriero, directora nacional de Migración Colombia.

La dimensión de esta estrategia es tal que en el primer cuatrimestre de este año ya se han devuelto más de la mitad de los extranjeros que fueron afectados por esta medida restrictiva en 2025, cuando desde Medellín no se les permitió la entrada a 80 turistas.

Para comparar la situación con los demás terminales aéreos, incluyendo El Dorado, que es el principal del país, si se suman los de Medellín van 60 extranjeros inadmitidos. Esto significa que el 80% de los extranjeros inadmitidos fueron en el José María Córdova.

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Aunque en su mayoría, los extranjeros venían con finalidades de explotación sexual, tanto de mayores de edad como de niños y adolescentes, Migración también devolvió a un israelí que venía desde Nueva York y un estadounidense que aterrizaba desde Miami por alertas judiciales emitidas por autoridades internacionales.