Esta es la primera imagen de la captura del senador Iván Name por caso UNGRD

“Los 1.500 millones de pesos entregados por Olmedo López y S neyder Pinilla fueron transportados por Sandra Ortiz hasta el edificio Basell I, y allí entregados al entonces p residente del Senado Iván Leonidas Name Vásquez, donde es propietario del apartamento 802”, detalla la investigación.

En el escrito de acusación contra Sandra Ortiz , exconsejera para las Regiones, la Fiscalía asegura que el senador Iván Name recibió $3.000 millones en dos entregas de $1.500 millones cada una. El dinero le fue entregado por Ortiz en su lujoso apartamento al norte de Bogotá.

El expresidente del Congreso es señalado de haber incurrido en los delitos de cohecho y peculado por apropiación. Según el expediente, Name al parecer recibió $ 3.000 millones de pesos como soborno para favorecer los intereses del Gobierno.

Hasta su lujoso apartamento al norte de Bogotá llegaron agentes de la Policía para capturar al senador Iván Name tras una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia , dentro de la investigación por corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo.

“Para el transporte de los dineros realizados el 12 y 13 de octubre de 2023, fueron utilizados los vehículos asignados para la seguridad de Sandra Ortiz por la Unidad Nacional de Protección y el DAPRE, esto es, las camionetas de placas JVV - 973, KGF - 361 y OBG - 165”, detalla el documento.

Los testimonios de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, agregan que Name habría usado el dinero del soborno para financiar la campaña al Concejo de Bogotá de su hija, María Clara Name.



