Capturan a 16 implicados en los asesinatos de B King y DJ Regio Clown, entre ellos el presunto autor intelectual

Las autoridades del Estado de México confirmaron la captura de 16 personas vinculadas al homicidio de los artistas Bayron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B King y Regio Clown. Entre los detenidos hay seis mexicanos y diez extranjeros que harían parte de una red criminal dedicada al tráfico de drogas.
De acuerdo con la Fiscalía mexicana, el doble homicidio estaría relacionado con disputas internas por la distribución y venta de estupefacientes en eventos musicales donde se presentaban los artistas. Los cuerpos de los dos intérpretes fueron hallados en septiembre pasado, tras varios días de búsqueda.