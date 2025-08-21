Capturaron al novio de Laura Blanco, la joven periodista que murió tras sufrir una caída de un noveno piso en Bogotá

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó en Bogotá a Óscar Santiago Gómez Leal, señalado como presunto responsable de la muerte de la joven Laura Camila Blanco. La comunicadora social de 26 años perdió la vida el pasado domingo 27 de julio tras caer desde un noveno piso en el conjunto residencial Salitre Living de la capital del país. Relacionado: Joven bogotana murió al caer de un noveno piso y familia insiste en que fue un feminicidio: “Mi hermana no es una más, tenía sueños” En su momento, Gómez aseguró que se trató de un suicidio; sin embargo, la familia de la víctima rechazó esa versión y desde entonces ha sostenido que la mujer fue víctima de un feminicidio. La familia contrató al penalista Oswaldo Medina —quien también lleva el caso de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz— para acompañar el proceso judicial.

Según contó el abogado a Noticias Caracol, se cree que hay signos de violencia que no concordarían con heridas sufridas a raíz de una caída; sin embargo, se está a la espera de los resultados de la necropsia. Asimismo, Medina afirmó que existieron varias “contradicciones” en el relato del hombre sobre la muerte de su pareja. Por otra parte, la madre de Laura, Cecilia Osorio, reiteró en varias oportunidades que la joven no tenía razones para atentar contra sí misma y aseguró que la verdad recaía sobre la pareja sentimental. Según los testimonios recopilados, la periodista organizó una cena aquella noche para celebrar con su novio. Después, ambos llegaron al apartamento en compañía de algunos amigos y, tras varias horas de consumo de licor, se desató una fuerte discusión entre la pareja. Gómez Leal y Blanco se encerraron en una de las habitaciones y minutos después se produjo la tragedia. La joven fue hallada sin vida en el suelo del conjunto residencial, tras caer desde la ventana del noveno piso. Sobre la relación de ambos, el hermano de la víctima, Jhoan Blanco, aseguró a EL COLOMBIANO que “ellos tenían una relación inestable, fueron dos años yendo y viniendo. Pero no era culpa de ella, sino de él”, contó el hermano de la joven.