Presidente de junta de ISA explicó salida de Jorge Carrillo y por qué fue sin justa causa

En la asamblea ordinaria anual de accionistas de ISA, el presidente de la junta directiva, Juan Pablo Zárate Perdomo, presentó un balance de la compañía con resultados financieros y explicaciones sobre la salida de Jorge Carrillo de la Presidencia.
La asamblea tuvo la presentación de la mesa directiva encabezada por Juan Pablo Zárate Perdomo, presidente de la junta directiva. Lo acompañaron los demás miembros: Lucía Cristina Díaz Armenta, Fabiola Leal Castro, Luis Ferney Moreno Castillo, Camilo Zea Gómez, Germán Arce Zapata, Juan Emilio Posada y Gabriel Jaime Melguizo Posada, quien actualmente se desempeña como presidente encargado de la compañía.
Durante la instalación, se informó que los directivos Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, y David Alfredo Riaño Alarcón no asistieron a la asamblea “por compromisos de agenda”, dejando constancia formal de su excusa ante los accionistas.
En la verificación del quórum, la administración reportó la presencia y representación de 1.031.038.515 acciones, equivalentes al 93,081% del capital de ISA.
Según Zárate, la empresa avanzó en la ejecución de su hoja de ruta ISA 2040, con la que busca consolidarse como actor clave en la transición energética en América Latina, priorizando sostenibilidad, personas y planeta.
En cifras, ISA cerró 2025 con un Ebitda por $8,7 billones; y una utilidad neta por $2,4 billones, cifras que le permitieron mantener un retorno sobre activos (ROA) del 14%, en línea con su desempeño de los últimos cinco años.
Este desempeño se reflejó en el mercado, por ejemplo, la acción subió 48% en 2025 dentro del índice COLCAP, alcanzando un máximo de $26.300, y en 2026 promedia $28.700.
Puede leer: Accionistas de ISA le pasarán “factura” de $6.000 millones a la junta por daño tras nombrar a Carrillo
Zárate hizo énfasis en que el gobierno corporativo de ISA no es un formalismo, sino un sistema activo que orienta decisiones estratégicas y protege los intereses de los accionistas. Durante 2025, la compañía fortaleció este esquema con ajustes internos para alinear toda la organización a la estrategia ISA 2040.
Entre los cambios más relevantes, se redefinió el modelo de relacionamiento con sus filiales para operar de manera más integrada dentro del grupo Ecopetrol, buscando mayor coherencia estratégica y eficiencia operativa.