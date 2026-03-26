¿Podrán frenar la eutanasia de Noelia por depresión? Último intento ‘in extremis’ de su padre por detenerla

A pocas horas de que se lleve a cabo la eutanasia de Noelia Castillo, una joven de 25 años en Barcelona, la justicia volvió a cerrar la puerta a cualquier intento por frenar el procedimiento. Esta vez, la decisión llega tras una solicitud de última hora impulsada por la fundación Abogados Cristianos, en representación de su padre.

El padre de Noelia buscaba aplazar la eutanasia hasta que exista una sentencia firme en la querella por prevaricación que él mismo impulsó contra miembros de la comisión que autorizó el procedimiento. Además, solicitaba que su hija recibiera tratamiento psicológico y psiquiátrico. Sin embargo, la magistrada rechazó ambos puntos, por un lado, porque la joven no forma parte del proceso penal en curso, lo que podría generarle “una situación de indefensión” y, por otro, porque su capacidad para tomar esta decisión “ha sido resuelta tanto en vía administrativa como judicial”.

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La jueza del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona desestimó las medidas cautelares solicitadas ‘in extremis’, respaldando el criterio de la Fiscalía y reiterando que no tiene competencia para intervenir en una decisión que ya ha sido avalada en múltiples instancias judiciales. En su auto, dejó claro que los tribunales competentes ya han tomado “las decisiones oportunas”, cerrando así cualquier margen para frenar el proceso.

Este nuevo fallo se suma a una larga cadena de decisiones en tribunales nacionales e internacionales, incluidos el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han validado el proceso y confirmado que se han cumplido todas las garantías legales. Las evaluaciones médicas, además, coinciden en que Noelia es plenamente consciente de su decisión.