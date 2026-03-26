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¿Podrán frenar la eutanasia de Noelia por depresión? Último intento ‘in extremis’ de su padre por detenerla

Noelia Castillo recibirá la primera eutanasia en España por depresión. Mientras tanto, su padre, en un último intento por hacerla cambiar de decisión, solicitó, a través de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos, frenar el proceso de muerte asistida.

  • Noelia Castillo se practicará la eutanasia este jueves, a las 6:00 de la tarde, hora de España. FOTO: Cortesía Antena 3
    Noelia Castillo se practicará la eutanasia este jueves, a las 6:00 de la tarde, hora de España. FOTO: Cortesía Antena 3
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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A pocas horas de que se lleve a cabo la eutanasia de Noelia Castillo, una joven de 25 años en Barcelona, la justicia volvió a cerrar la puerta a cualquier intento por frenar el procedimiento. Esta vez, la decisión llega tras una solicitud de última hora impulsada por la fundación Abogados Cristianos, en representación de su padre.

El padre de Noelia buscaba aplazar la eutanasia hasta que exista una sentencia firme en la querella por prevaricación que él mismo impulsó contra miembros de la comisión que autorizó el procedimiento. Además, solicitaba que su hija recibiera tratamiento psicológico y psiquiátrico. Sin embargo, la magistrada rechazó ambos puntos, por un lado, porque la joven no forma parte del proceso penal en curso, lo que podría generarle “una situación de indefensión” y, por otro, porque su capacidad para tomar esta decisión “ha sido resuelta tanto en vía administrativa como judicial”.

Entérese: Noelia, la joven de 25 años que recibirá la primera eutanasia por depresión en España: esta es su historia

La jueza del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona desestimó las medidas cautelares solicitadas ‘in extremis’, respaldando el criterio de la Fiscalía y reiterando que no tiene competencia para intervenir en una decisión que ya ha sido avalada en múltiples instancias judiciales. En su auto, dejó claro que los tribunales competentes ya han tomado “las decisiones oportunas”, cerrando así cualquier margen para frenar el proceso.

Este nuevo fallo se suma a una larga cadena de decisiones en tribunales nacionales e internacionales, incluidos el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han validado el proceso y confirmado que se han cumplido todas las garantías legales. Las evaluaciones médicas, además, coinciden en que Noelia es plenamente consciente de su decisión.

Pero más allá del ámbito jurídico, el caso está marcado por una profunda fractura familiar. La relación entre Noelia y su padre ha sido, según sus propias palabras, compleja y dolorosa. En una entrevista exclusiva de Antena 3, la joven aseguró: “No entiendo por qué me quiere viva si no me hace caso”. También relató que, al comunicarle su decisión, “mi padre reaccionó con gritos” y que incluso él se ha negado a acompañarla en el momento de su muerte y en su entierro, llegando a decirle que para él “ya está muerta”.

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El padre, sin embargo, ha intentado frenar el desenlace hasta el último momento. Su abogado, José María Fernández, explicó que detrás de esta insistencia hay una historia familiar marcada por conflictos “Noelia ha tenido relaciones conflictivas con sus familiares que han ido subiendo y bajando de nivel”. Aun así, subrayó que el padre busca reparar errores del pasado: “El padre es consciente de que ha cometido errores, pero quiere enmendarlos”.

Desde la defensa también insisten en que su objetivo era que la joven “hubiese recibido el tratamiento necesario”, en referencia a su estado de salud mental y a la discapacidad del 67 % que padece. Noelia, quien sufre un trastorno límite de la personalidad, quedó parapléjica en 2022 tras precipitarse desde un quinto piso en un intento de suicidio, en un contexto marcado por dos agresiones sexuales previas.

A pesar de todo, la justicia ha sido clara, no hay base legal para intervenir en este punto del proceso. La decisión de Noelia, respaldada por evaluaciones médicas y validada en diferentes instancias, se mantiene firme.

Así, mientras su padre agota los últimos recursos legales, el caso llega a su desenlace sin cambios en el rumbo, la eutanasia no será detenida y se realizará este jueves 26 de marzo, a las 6:00 p. m., hora de España.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Es legal la eutanasia por depresión en España?
Sí, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) en España contempla el “sufrimiento psíquico constante e intolerable” como un motivo válido, siempre que sea certificado por médicos y una comisión de evaluación.
¿A qué hora es la eutanasia de Noelia Castillo?
El procedimiento está programado para este jueves 26 de marzo a las 6:00 p. m. hora de España (12:00 p. m. en Colombia), tras el rechazo de todos los recursos legales.
¿Por qué el padre de Noelia quería frenar la eutanasia?
El padre buscaba que su hija recibiera tratamiento psiquiátrico adicional y alegaba que debía esperarse a una sentencia por una querella contra la comisión médica que autorizó el acto.
¿Qué decidió la jueza de Barcelona sobre el recurso de última hora?
La jueza desestimó la petición al considerar que Noelia es plenamente capaz, que el proceso ha cumplido todas las garantías y que los tribunales superiores ya han dado su aval definitivo.
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