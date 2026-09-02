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Capturan a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua por asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá

La Fiscalía sostiene que el docente habría sido asesinado como retaliación por los proyectos que adelantaba con jóvenes para alejarlos de la criminalidad y el tráfico de estupefacientes.

  • El profesor Kevin Santiago Ángel fue asesinado en mayo en el suroccidente de Bogotá. La Fiscalía investiga si el crimen fue una retaliación por su trabajo con jóvenes para alejarlos de las redes criminales. FOTO: Redes sociales.
    El profesor Kevin Santiago Ángel fue asesinado en mayo en el suroccidente de Bogotá. La Fiscalía investiga si el crimen fue una retaliación por su trabajo con jóvenes para alejarlos de las redes criminales. FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 43 minutos
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Kevin Santiago Ángel era profesor de un colegio de la localidad de Kennedy y había sido reportado como desaparecido antes de que su cuerpo fuera encontrado entre el 20 y 21 de mayo. El cadáver fue hallado dentro de una maleta abandonada en una zona boscosa del barrio Tintal, con signos de tortura, desmembramiento e incineración.

El crimen generó conmoción por la violencia con la que fue cometido y llevó a las autoridades a iniciar una investigación para establecer quiénes estarían detrás del homicidio y cuál habría sido el móvil.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el asesinato estaría relacionado con el trabajo que el profesor desarrollaba con jóvenes de la zona. El docente adelantaba proyectos encaminados a prevenir que los menores ingresaran a redes criminales o se involucraran en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Según los investigadores, estas iniciativas habrían afectado los intereses de una estructura delincuencial que tendría presencia en Kennedy y estaría dedicada principalmente al microtráfico y las extorsiones.

Las capturas fueron realizadas durante diligencias de allanamiento y registro adelantadas por la Policía Nacional y el Gaula del Ejército en Kennedy y en Pamplona, Norte de Santander. En estos operativos fueron materializadas siete capturas.

Conozca: Un taxi sería pieza clave en el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel

La octava persona fue notificada de la orden judicial mientras permanece recluida en la cárcel de La Dorada, en Caldas.

Entre los detenidos se encuentra alias Osmer, señalado como presunto cabecilla de la estructura y quien, según las autoridades, tendría bajo su control diferentes actividades ilegales en Bogotá, entre ellas extorsiones y homicidios. También fueron capturados dos presuntos coordinadores de zona y otros cinco integrantes que estarían relacionados con diferentes hechos criminales.

La investigación apunta a que el profesor habría sido engañado por integrantes de la organización para trasladarlo hasta el lugar donde finalmente fue asesinado.

Los ocho capturados serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía anunció que les imputará los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué asesinaron al profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá?
Según la hipótesis de la Fiscalía, el profesor habría sido asesinado como retaliación por los proyectos que desarrollaba con jóvenes para alejarlos de las redes criminales y del tráfico de estupefacientes.
¿Cuántas personas fueron capturadas por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel?
Las autoridades capturaron a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua que estarían relacionados con el homicidio ocurrido entre el 20 y 21 de mayo en el suroccidente de Bogotá.
¿Quién es alias ‘Osmer’ y qué relación tendría con el crimen?
Alias ‘Osmer’ es señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la estructura delincuencial. Según la investigación, habría direccionado actividades ilegales como extorsiones y homicidios en Bogotá.
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