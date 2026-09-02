Capturan a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua por asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá

Kevin Santiago Ángel era profesor de un colegio de la localidad de Kennedy y había sido reportado como desaparecido antes de que su cuerpo fuera encontrado entre el 20 y 21 de mayo. El cadáver fue hallado dentro de una maleta abandonada en una zona boscosa del barrio Tintal, con signos de tortura, desmembramiento e incineración.
El crimen generó conmoción por la violencia con la que fue cometido y llevó a las autoridades a iniciar una investigación para establecer quiénes estarían detrás del homicidio y cuál habría sido el móvil.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el asesinato estaría relacionado con el trabajo que el profesor desarrollaba con jóvenes de la zona. El docente adelantaba proyectos encaminados a prevenir que los menores ingresaran a redes criminales o se involucraran en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.