Capturaron a alias María José, presunta encargada de reclutar menores para las disidencias de las Farc en Guaviare

Un teléfono celular y una cuenta en diferentes redes sociales o plataformas digitales eran las herramientas con las que alias María José seducía y engañaba a adolescentes en el sur del país, con el objetivo de llevarlos al mundo criminal. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, materializó recientemente la captura mediante orden judicial de una presunta integrante del Frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc, señalada de ser el engranaje clave para la vinculación de menores a la guerra en Guaviare. Le puede interesar: Las 7 denuncias más graves que hizo Eva Ferrer sobre Alcocer: desde presunto tráfico de drogas hasta una supuesta conspiración política

El expediente judicial reveló que la procesada focalizó sus operaciones criminales en los municipios de San José del Guaviare y Calamar. Mediante perfiles virtuales, “María José” contactaba a jóvenes de la zona urbana y rural para atraerlos a las filas del grupo armado. Entre los casos documentados por los investigadores destaca el reclutamiento ilícito de un menor en diciembre de 2025, quien posteriormente perdió la vida durante enfrentamientos violentos sostenidos entre estructuras criminales rivales en la región.

Momento en que alias María José fue capturada por las autoridades. FOTO: Policía Nacional de Colombia

Cuatro años en el entramado criminal

De acuerdo con las investigaciones ejecutadas por parte de las autoridades competentes, la detenida completó cuatro años integrada a las redes de apoyo a estructuras residuales. Su rol trascendía el contacto digital e incluía la coordinación logística de actos terroristas, la custodia de material bélico, el traslado de sustancias explosivas y la administración de dinero ilícito para financiar las acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.

El reclutamiento armado en el sur de Colombia encontró un nuevo frente en el entorno digital con alias María José. FOTO: Policía Nacional de Colombia

Las autoridades la vinculan de manera directa con el atentado ejecutado el 4 de julio de 2025 en Calamar, donde la detonación de una motobomba dejó un saldo de tres civiles y cuatro militares heridos. Asimismo, el material probatorio recopilado la asocia con la instalación de pancartas alusivas a la organización en el parque central y el puente Balín de Calamar el 9 de noviembre del mismo año, así como con la adecuación de una lancha equipada con tres rampas de lanzamiento para atacar el Batallón de Infantería de Selva y la ubicación de cilindros cargados con TNT frente a sedes del Ejército Nacional.

Imputación de cargos y balance oficial

Tras consumarse su detención, un juez de control de garantías legalizó el procedimiento. Acto seguido, la Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación por los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado en concurso con terrorismo. El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, destacó la trascendencia del operativo operacional. “La captura de alias María José representa un avance significativo en el esclarecimiento de estos hechos de violencia”, aseguró el oficial, señalando que el resultado judicial otorga tranquilidad a los habitantes golpeados por el accionar delictivo.