Proponen que Bellavista sea la primera cárcel del país en la que no entre “ni la señal de la Santa Cruz”

La cárcel de Bellavista, ubicada en Bello, Antioquia, sería la primera que cumpliría con la premisa del presidente Abelardo de la Espriella de que allí no entre “ni la señal de la Santa Cruz”. La idea es que dentro de esta prisión sea imposible hacer uso de los celulares para evitar que los delincuentes puedan extorsionar o manejar las estructuras criminales aun estando tras las rejas.
La propuesta de que esta prisión sea usada como piloto de la inhibición de las señales de telecomunicaciones en las cárceles la hizo el representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina, quien llevó directamente la propuesta al Ministerio de Justicia, que ya la está estudiando para su posible implementación.