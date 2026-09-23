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Proponen que Bellavista sea la primera cárcel del país en la que no entre “ni la señal de la Santa Cruz”

Ante el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de bloquear la señal de celular en las cárceles, un congresista paisa propuso que se hiciera el piloto en la prisión ubicada en Bello.

  • La cárcel Bellavista, ubicada en Bello, sería la primera en la que se implementaría el aislamiento de las señales de celular en Colombia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    La cárcel Bellavista, ubicada en Bello, sería la primera en la que se implementaría el aislamiento de las señales de celular en Colombia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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La cárcel de Bellavista, ubicada en Bello, Antioquia, sería la primera que cumpliría con la premisa del presidente Abelardo de la Espriella de que allí no entre “ni la señal de la Santa Cruz”. La idea es que dentro de esta prisión sea imposible hacer uso de los celulares para evitar que los delincuentes puedan extorsionar o manejar las estructuras criminales aun estando tras las rejas.

La propuesta de que esta prisión sea usada como piloto de la inhibición de las señales de telecomunicaciones en las cárceles la hizo el representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina, quien llevó directamente la propuesta al Ministerio de Justicia, que ya la está estudiando para su posible implementación.

“Hemos pedido que, en compañía de la Alcaldía de Medellín, utilicemos todas las herramientas tecnológicas necesarias para que salgan cero llamadas extorsivas desde la cárcel de Bellavista”, señaló el congresista por el Movimiento Creemos.

La iniciativa surge, entre otras situaciones, luego de que trascendiera una videollamada entre Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, cabecilla de las disidencias de las Farc, y Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, exmiembro de esta organización y actualmente en el Clan del Golfo. Ante esta comunicación, Firu fue cambiado de la cárcel La Picota, en Bogotá, a la de Palogordo, en Girón (Santander).

Entérese: Ordenan traslado de alias Firu tras videollamada con ‘Primo Gay’, revelada por el gobernador de Antioquia

Antes de este traslado, el presidente De la Espriella había dicho que a Orrego Arango lo debían trasladar a una cárcel en la que “no entre ni la señal de la Santa Cruz”, directriz que fue cumplida en el corto plazo por los funcionarios del Inpec, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de implementar el aislamiento de las comunicaciones en los centros penitenciarios.

La medida no solo se tomaría por la situación con este cabecilla de las disidencias en Antioquia, sino también por la cantidad de extorsiones que se presentan desde las prisiones. Según las autoridades, en las cárceles colombianas se incautaron entre 2025 y 2026 más de 72.000 celulares que serían usados para hechos delictivos.

Le puede interesar: Una de cada cuatro extorsiones en Colombia ocurre desde las cárceles

El ministro de Justicia, Iván Cancino, destacó que del total de las extorsiones que se presentan en el país, se estima que el 17% se realizan mediante llamadas efectuadas en las cárceles. Fue enfático en que la idea es llevar la cifra a cero.

¿Cómo sería el piloto?

En caso de aprobarse, la prueba piloto consistiría en implementar tecnología para inhibir las señales de todos los operadores y hasta las satelitales dentro de todas las prisiones, comenzando por las de mediana y alta seguridad que son operadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Simultáneamente, se harían controles a los ingresos de teléfonos celulares de los visitantes y los guardianes de las cárceles harían un monitoreo permanente de las comunicaciones dentro de las penitenciarías.

Para el caso de Bellavista, que si bien está en Bello, presta servicio a Medellín, sería la Alcaldía de Medellín la que se encargaría de poner a disposición toda la tecnología y el apoyo logístico para que se puedan aislar las señales de celular dentro de la prisión.

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Preguntas frecuentes

¿Qué cárcel de Antioquia sería la primera en implementar un bloqueo de señales de celulares?
La cárcel de Bellavista, ubicada en Bello, sería el centro penitenciario piloto para implementar tecnología que inhiba las señales de telecomunicaciones dentro de sus instalaciones.
¿Por qué quieren bloquear la señal de celular en la cárcel de Bellavista?
El objetivo es impedir que las personas privadas de la libertad utilicen celulares para realizar extorsiones o continuar coordinando actividades de estructuras criminales desde la prisión.
¿Ya está aprobado el bloqueo de celulares en la cárcel de Bellavista?
No. El Ministerio de Justicia está estudiando la propuesta, por lo que el piloto todavía depende de que sea aprobado y posteriormente implementado.
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