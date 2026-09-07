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Envían a la cárcel a cuatro personas por abuso sexual y distribución de pornografía infantil

La Fiscalía los judicializó por casos de abuso sexual y distribución de pornografía infantil identificados en Armenia, Soacha, Pitalito y Cartagena.

  • Graves casos de abuso sexual: cuatro personas fueron enviadas a la cárcel. Foto: Fiscalía
    Graves casos de abuso sexual: cuatro personas fueron enviadas a la cárcel. Foto: Fiscalía
Colprensa
hace 2 horas
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Cuatro personas fueron judicializadas y enviadas a centros de reclusión por su presunta participación en varios casos de producción, almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil en Bolívar, Cundinamarca, Huila y Quindio.

Uno de los casos más graves fue detectado en Armenia a partir de información de la base internacional de Interpol sobre explotación sexual infantil. Ahí fue ubicada una mujer que habría registrado en video las agresiones sexuales cometidas contra su propia hija cuando la menor tenía aproximadamente un año. La mujer fue presentada ante un juez de control de garantías.

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En Soacha, Cundinamarca, otra investigación comenzó con una alerta de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre una dirección de internet utilizada para distribuir material de abuso sexual infantil.

La dirección estaba asociada a un teléfono que pertenecía a un hombre señalado, además, de haber agredido sexualmente a su hijastra de siete años y de haber registrado las agresiones en fotografías y videos.

En paralelo, en Pitalito, Huila, fue capturado Leonardo Muñoz Claros, a quien la Fiscalía señala de haber distribuido 1.223 videos mediante una aplicación de mensajería.

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Asimismo, en Cartagena fue detenido José Raúl Sabalza Cortés, quien presuntamente recibió y compartió parte de esos archivos.

A los cuatro procesados les fueron imputados distintos delitos, de acuerdo con los hechos atribuidos individualmente, entre ellos pornografía con menores de 18 años, utilización de medios de comunicación para actividades sexuales con menores y delitos sexuales contra menores de 14 años.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué delitos les imputaron a los cuatro procesados?
Los delitos variaron según los hechos atribuidos a cada persona e incluyen pornografía con menores de 18 años, utilización de medios de comunicación para actividades sexuales con menores y delitos sexuales contra menores de 14 años.
¿En qué ciudades fueron capturadas las personas investigadas por abuso sexual infantil?
Los casos se desarrollaron en Armenia, Soacha, Pitalito y Cartagena, en investigaciones relacionadas con producción, almacenamiento, distribución o circulación de material de abuso sexual infantil.
¿Cuántos videos de abuso sexual infantil habría distribuido Leonardo Muñoz Claros?
La Fiscalía señala a Leonardo Muñoz Claros de haber distribuido 1.223 videos mediante una aplicación de mensajería.
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