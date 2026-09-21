Triste final: hallan sin vida a joven reportado como desaparecido en Marinilla

La preocupación de una familia de Marinilla terminó de manera dolorosa, luego de conocer que el familiar que buscaban por cielo y tierra apareció muerto.

Según reportaron las autoridades marinillas, en la tarde del sábado 19 de septiembre, fue hallado el cuerpo del joven Carlos Andrés Muñoz, de 18 años, en un potrero.

El joven había sido reportado como desaparecido un día antes luego de que sus familiares y allegados perdieran comunicación con él, lo que motivó una búsqueda en la zona.

De acuerdo con la información preliminar del suceso, Carlos Andrés habría llegado a la vereda La Primavera el viernes 18 de septiembre y, presuntamente, se habría reunido allí con varias personas.

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Según las primeras versiones, posteriormente se habría presentado una riña entre los congregados con Muñoz. Tras esta, se perdió el contacto con el joven. Infortunadamente, al día siguiente, su cuerpo fue localizado en una zona rural de La Primavera.

Una de las informaciones que estarían manejando las autoridades de este municipio del Oriente antioqueño, es si en los mismos hechos otro joven que presuntamente se encontraba con Carlos Andrés habría resultado herido producto de la misma trifulca. Sin embargo, hasta ahora el presunto lesionado no ha aparecido.