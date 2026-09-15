¿Quién es Carlos Suárez, el estratega y amigo de Abelardo de la Espriella, que llegó a la junta de Ecopetrol?

Cuando Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia y llegó a la Casa de Nariño, Carlos Augusto Suárez Rojas no aceptó ningún cargo público. Prefirió quedarse donde siempre está más cómodo, al otro lado del teléfono, en línea con el presidente a toda hora y hablándole al oído.
Este martes 15 de septiembre rompió esa promesa y aceptó ese dichoso cargo público. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol lo eligió miembro de la junta directiva de la petrolera colombiana, en una sesión que renovó buena parte del máximo órgano de gobierno de la compañía más grande del país.
Suárez entró en la plancha que presentó el Gobierno Nacional, accionista mayoritario de Ecopetrol.
Su nombre ya sonaba en los medios económicos, en donde lo describieron como el estratega de comunicación política del presidente, Abelardo de la Espriella, y uno de sus asesores más escuchados.
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