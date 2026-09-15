USO respalda reforma estatutaria de Ecopetrol propuesta por De la Espriella y pide avanzar en fracking

En el marco de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, anunció su respaldo a la reforma del artículo 20 de los estatutos de la compañía propuesta por el Ministerio de Hacienda, así como al desarrollo de pilotos de yacimientos no convencionales para fortalecer la soberanía energética del país. Relacionado: Ecopetrol se juega su gobernanza: arranca asamblea extraordinaria para renovar su junta directiva Ravelo señaló que la modificación estatutaria permitiría renovar el gobierno corporativo de Ecopetrol, al eliminar la obligación de mantener tres integrantes de la junta directiva anterior.

USO pide fortalecer la producción nacional

Durante su intervención en la Asamblea, el presidente de la USO advirtió sobre la dependencia del país de las importaciones de combustibles y gas, y planteó la necesidad de impulsar nuevos proyectos para fortalecer el negocio de hidrocarburos de Ecopetrol. “Hoy el país importa más del 30% del gas esencial que consumimos los colombianos, estamos importando más del 40% de la gasolina que consumimos en el país y la refinería de Barrancabermeja está importando más del 5% de los crudos livianos que requiere para balancear su dieta”, señaló Ravelo. Vea aquí: Robledo alerta por rumbo de Ecopetrol con De la Espriella: “No es raro que la vuelvan transnacional” Ante este escenario, sostuvo que se deben implementar políticas orientadas a la ejecución de proyectos que fortalezcan el negocio original de la compañía. Entre las iniciativas mencionó la incorporación de tecnología de punta para el recobro mejorado en campos maduros, la firma de nuevos contratos de exploración y el desarrollo de pilotos de fracking en el Magdalena Medio.

Avanzar en fracking