¿Va a correr la Carrera de las Rosas? Estas recomendaciones sobre el manejo de la respiración pueden ayudar a prevenir riesgos

Correr no se trata únicamente de completar una distancia o alcanzar un determinado tiempo. Antes y durante una carrera, la respiración puede convertirse en una herramienta para identificar cómo está respondiendo el cuerpo al esfuerzo y saber cuándo es necesario disminuir la intensidad.
En el marco de la campaña “Tu vida vale más que una carrera”, Esteban Jaramillo, especialista en respiración de Corremitierra, comparte cinco recomendaciones dirigidas a corredores de diferentes niveles para incorporar la respiración consciente a la preparación y reconocer las señales que aparecen durante el ejercicio.